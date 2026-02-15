Польща хоче свою ядерну зброю: президент назвав причину

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Польщі Кароль Навроцький заявив в інтерв'ю Polsat News .

"Цей шлях, з повагою до всіх міжнародних норм, є шляхом, яким ми повинні йти. Нам потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є країною на межі збройного конфлікту. Зрозуміло, яка агресивна, імперська позиція Росії щодо Польщі", - сказав Навроцький.

Він наголосив, що не знає, чи це взагалі станеться, але підтримує розбудову безпеки Польщі "навіть на основі ядерного потенціалу".

"Росія може агресивно реагувати на що завгодно", - зазначив президент, відповідаючи на запитання про можливі дії Москви у зв'язку з початком робіт над польською ядерною програмою.