Польща хоче свою ядерну зброю: президент назвав причину

Польща, Неділя 15 лютого 2026 15:22
UA EN RU
Польща хоче свою ядерну зброю: президент назвав причину Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща повинна створити власну ядерну зброю, адже знаходиться "на межі збройного конфлікту".

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Польщі Кароль Навроцький заявив в інтерв'ю Polsat News.

Читайте також: Країни ЄС обговорюють ядерне переозброєння через політику Трампа, - Politico

"Цей шлях, з повагою до всіх міжнародних норм, є шляхом, яким ми повинні йти. Нам потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є країною на межі збройного конфлікту. Зрозуміло, яка агресивна, імперська позиція Росії щодо Польщі", - сказав Навроцький.

Він наголосив, що не знає, чи це взагалі станеться, але підтримує розбудову безпеки Польщі "навіть на основі ядерного потенціалу".

"Росія може агресивно реагувати на що завгодно", - зазначив президент, відповідаючи на запитання про можливі дії Москви у зв'язку з початком робіт над польською ядерною програмою.

ЄС хоче зміцнити свій ядерний арсенал

Нагадаємо, 5 лютого припинив дію Договір про обмеження ядерних арсеналів США та Росії (відомий як СНО-3).

Російський диктатор Володимир Путін раніше запропонував добровільно дотримуватися обмежень ще рік, однак без відновлення інспекцій така пропозиція має радше символічний характер.

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би нову угоду, яка включала б також Китай, але конкретних кроків Вашингтон поки не зробив.

Водночас американський президент наказав Пентагону відновити ядерні випробування "на рівних умовах" з Росією та Китаєм.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни ЄС сумніваються у зобов'язанні США захищати їх від Росії та шукають способи посилити власні арсенали, а не продовжувати покладатися на Вашингтон.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та Франція ведуть переговори щодо європейського ядерного стримування.

Кілька європейських країн публічно підтримують переговори щодо створення власної ядерної зброї на додаток до американської атомної зброї на тлі падіння довіри до США під керівництвом Дональда Трампа.

