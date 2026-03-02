Ядерна відповідь Трампу: Макрон збільшує арсенал Франції для захисту Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Франція, на відміну від інших країн Європи, володіє незалежним від США в технічному плані ядерним арсеналом. Завдяки цьому Париж став центром європейських дискусій про власну ядерну оборону.

"Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі, ми більше не повідомлятимемо дані про кількість нашого ядерного арсеналу", - заявив президент країни Еммануель Макрон.

Він додав, що Франція зміцнює ядерне співробітництво з низкою європейських країн, включаючи Німеччину, Польщу, Нідерланди, Бельгію, Грецію, Швецію і Данію.

Сумніви у зобов'язаннях США

"Посилення нашого арсеналу є необхідним. Щоб бути вільним, потрібно викликати страх, а щоб викликати страх, потрібно бути сильним", - сказав Макрон.

Агентство зазначає, що європейські уряди стикаються з найскладнішою ситуацією в галузі безпеки з часів холодної війни. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну зруйнувало уявлення про стабільність на континенті, а президент США Дональд Трамп поставив під сумнів зобов'язання перед НАТО та ЄС.

Хоча Трамп і не заявляв про намір США вивести ядерну зброю, розміщену в Європі з 1950-х років, в рамках Організації Північноатлантичного договору, сумніви в цьому питанні спонукали європейські уряди шукати способи зміцнення власної оборони.

Ядерний арсенал Франції

Французький ядерний арсенал є четвертим за величиною у світі, і тільки США та Росія володіють більшою кількістю розгорнутої атомної зброї. Йдеться про зброю, яка перебуває в стані готовності до застосування.

Нинішній арсенал Франції, що налічує 290 боєголовок, приблизно відповідає рівню 1984 року. На початку 1990-х років ядерний арсенал країни досяг піка, налічуючи 540 боєголовок.

Боєголовки розподілені між повітряними ракетами та балістичними ракетами ArianeGroup M51, що запускаються з підводних човнів.