Ядерна зброя та "Орєшник": у Білорусі розкрили деталі навчань з РФ "Захід-2025"

У Білорусі заявили, що на спільних навчаннях з росіянами хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік." Навчання проведуть у вересні 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта .

Також міністр оборони сказав, що під час навчань білоруські військові разом із росіянами відпрацюють питання застосування ракетного комплексу "Орешник".

За його словами, це нібито "ключовий елемент стратегічного стримування", оскільки білоруський режим "уважно відстежує ситуацію на західних і північних кордонах" і не може "байдуже спостерігати за посиленням військової присутності та активністю".

Як заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, на навчаннях відпрацюють планування застосування ядерної зброї.

Навчання "Захід-2025"

Вчора стало відомо, що спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, до Білорусі вже прибули перші російські підрозділи для участі у навчаннях.

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що росіяни будуть "інформаційно качати" тему навчань.

Що відомо про ракету "Орєшнік"

Балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" відноситься до класу "земля-земля" і, за наявними даними, може нести як ядерну, так і звичайну боєголовку. Імовірно вона є модернізованою версією ракети РС-26 "Рубіж".

Росія вперше застосувала ракету типу "Орєшнік" 21 листопада 2024 року під час удару по Дніпру. Після атаки глава Кремля фактично підтвердив бойове використання нового озброєння.

Відтоді російські політики та пропагандистські медіа регулярно використовують цю ракету як інструмент залякування, погрожуючи її повторним застосуванням.

А нещодавно Путін вчерговий раз похвалився серійним виробництвом "Орєшніка".

На зустрічі перед журналістами очільник Кремля сказав, що в Росії нібито виготовлено перший серійний зразок нового ракетного комплексу "Орєшнік", і він вже "переданий до війська". Проте диктатор замовчав про невдалі випробування цієї системи.

Детальніше про те, що відомо про "Орєшнік" - у матеріалі РБК-Україна.