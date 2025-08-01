Путін похвалився серійним виробництвом "Орєшніка": в ЦПД відреагували
Російський диктатор Володимир Путін черговий раз оголосив "серійне виробництво" ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна та Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.
Що заявив Путін
На зустрічі перед журналістами очільник Кремля сказав, що в Росії нібито виготовлено перший серійний зразок нового ракетного комплексу "Орєшнік", і він уже "переданий до війська".
Путін стверджує, що серійне виробництво системи розпочалося.
"Першим, що хочу сказати з цього приводу: у нас виготовлено перший серійний комплекс "Орєшніка", перша серійна ракета. І вона вже надійшла до війська. Тепер серія запущена", - заявив він.
Реакція ЦПД
У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на заяву Путіна щодо розгортання серійного виробництва "Орєшніка". Там підкреслили, що диктатор замовчує факти невдалих випробувань цієї системи.
"Про "Орєшнік" особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і "Орєшнік" не полетів. А тут ціле серійне виробництво", - зазначив Коваленко.
Окремо варто зазначити, що про початок серійного виробництва "Орєшніка" Путін заявляв як у листопаді 2024 року, так і повторно - у червні 2025 року.
Що відомо про "Орєшнік"
Нагадаємо, Росія вперше застосувала ракету типу "Орєшнік" 21 листопада 2024 року під час удару по Дніпру. Після атаки очільник Кремля фактично підтвердив бойове випробування нового виду озброєння.
Відтоді російські політики й пропагандистські ЗМІ систематично використовують цю ракету як інструмент залякування, погрожуючи її повторним застосуванням.
"Орєшнік" це балістична ракета середньої дальності класу "земля-земля", імовірно є модернізованою версією ракети РС-26 "Рубіж". Передбачається, що вона здатна нести як ядерний, так і звичайний боєзаряд.
Про технічні характеристики відомо небагато. За словами Путіна, ракета нібито здатна уражати цілі зі швидкістю до 10 махів, а її максимальна дальність може сягати 5500 кілометрів.
Детальніше про те, що відомо про "Орєшнік" - у матеріалі РБК-Україна.