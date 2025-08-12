Стала відома дата навчань РФ і Білорусі "Захід-2025"

Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Білорусі.

У міноборони стверджують, що метою навчань є "перевірка можливостей Росії та Білорусі щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави та готовності відбити можливу агресію".

"Спільне стратегічне навчання збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2025" пройде у період з 12 по 16 вересня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Навчання "Захід-2025"

Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що до Білорусі вже прибули перші російські підрозділи для участі у навчаннях.

У Москві стверджують, що навчання матимуть виключно оборонний характер і спрямовані на відпрацювання дій у разі можливої агресії проти так званої Союзної держави - об’єднання Росії та Білорусі.

Як заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін основні маневри "Захід-2025" перенесені вглиб країни, подалі від західних кордонів, щоб знизити напруженість у регіоні.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Детальніше про те, чи є загроза для України від навчань РФ і Білорусі "Захід-2025" та що кажуть у РНБО - читайте у матеріалі РБК-Україна.