Сотні російських військових прибули до Білорусі на навчання, - ДПСУ

Перші російські підрозділи прибули до Білорусі для участі у спільних навчаннях, активна фаза яких запланована на вересень. Йдеться про кілька сотень військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, на територію Білорусі вже заїхали кілька сотень військовослужбовців Збройних сил РФ та кілька десятків одиниць техніки.

Водночас Білорусь також направила свої певні підрозділи та сили до Росії, де є майданчики для проведення навчань.

Демченко наголосив, що підрозділи розвідки Міністерства оборони та ДПСУ "постійно відстежують подальше можливе прибуття до Білорусі російських підрозділів для того, щоб розуміти, яку кількість вони можуть задіяти для цих спільних навчань, особливо на майданчиках на території Білорусі.

"Бо цей напрямок, як і раніше, для нас загрозливий. Тому що під час цих навчань не можна виключати якихось провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни", - пояснив речник ДПСУ.

Водночас він підкреслив, що поточна кількість російських сил у Білорусі не становить суттєвої загрози, а біля українського кордону не сформовано ударних угруповань.