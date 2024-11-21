РФ вранці випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" та сім Х-101
Росія зранку 21 листопада завдала по Україні ракетного удару. Окупанти, зокрема, випустили міжконтинентальну балістичну ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Сьогодні зранку Росія випустила з Астраханської області по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Також з винищувача МіГ-31К з Тамбовської області росіяни випустили аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".
Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з Волгоградської області здійснили пуски семи крилатих ракет Х-101.
Протиповітряна оборона знищила шість ракет Х-101. Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, по інших ракетах - без суттєвих наслідків.
"Учергове просимо громадян не зволікати сигналами повітряної тривоги! І закликаємо всіх медійників та блогерів відповідально поширювати ту чи іншу інформацію щодо бойової роботи ЗСУ і будь-яких загроз Українській державі", - додали ПС.
Обстріл України
21 листопада під ранок в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Її причиною був зліт літака МіГ-31К у Росії.
Також Росія підіймала бомбардувальники Ту-95 і здійснила пуски ракет. Рух ворожих ракет фіксували у Чернігівській, Дніпропетровській, Київській, Полтавській областях.
Окупанти вдарили по Дніпру. У місті пошкоджений промисловий об'єкт, а також центр реабілітації осіб з інвалідністю. У Дніпрі виникло кілька пожеж після обстрілу.
На тлі атаки по Україні запроваджували аварійні відключення світла.
Більше про те, скільки ракет та дронів накопичила Росія перед зимою - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.