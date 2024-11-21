РФ вранці випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" та сім Х-101

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Сьогодні зранку Росія випустила з Астраханської області по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Також з винищувача МіГ-31К з Тамбовської області росіяни випустили аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з Волгоградської області здійснили пуски семи крилатих ракет Х-101.

Протиповітряна оборона знищила шість ракет Х-101. Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, по інших ракетах - без суттєвих наслідків.

"Учергове просимо громадян не зволікати сигналами повітряної тривоги! І закликаємо всіх медійників та блогерів відповідально поширювати ту чи іншу інформацію щодо бойової роботи ЗСУ і будь-яких загроз Українській державі", - додали ПС.