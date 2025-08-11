ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи є загрози для України від навчань РФ і Білорусі "Запад-2025": що кажуть у РНБО

Понеділок 11 серпня 2025 16:28
UA EN RU
Чи є загрози для України від навчань РФ і Білорусі "Запад-2025": що кажуть у РНБО Ілюстративне фото: Білорусь та Росія проведуть військові навчання (x.com/armscontrol_ukr)
Автор: Іван Носальський

Україна стежить за спільними навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2025". Загроз поки що не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка в Telegram.

Коваленко запевнив, що ситуація навколо російських навчань "Запад-2025" у Білорусі "під контролем".

"Бачимо, скільки російських військових там реально, розуміємо все, що відбувається. Станом на сьогодні військових загроз для України звідти немає", - додав він.

Також керівник ЦПД попередив, що росіяни будуть "інформаційно качати" цю тему.

Навчання "Запад-2025"

Нагадаємо, спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025" заплановані на вересень.

Очікується, що в навчаннях візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін запевняв, що основні маневри "Запад-2025" нібито перенесено вглиб країни від західних кордонів, щоб "знизити напруженість у регіоні".

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що в Білорусь прибули перші російські підрозділи для участі в навчаннях "Запад-2025".

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Російська Федерація Білорусь Війна в Україні
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН