Ядерное оружие и "Орешник": в Беларуси раскрыли детали учений с РФ "Запад-2025"

В Беларуси заявили, что на совместных учениях с россиянами хотят отработать планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник." Учения проведут в сентябре 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта .

Также министр обороны сказал, что во время учений белорусские военные вместе с россиянами отработают вопрос применения ракетного комплекса "Орешник".

По его словам, это якобы "ключевой элемент стратегического сдерживания", поскольку белорусский режим "внимательно отслеживает ситуацию на западных и северных границах" и не может "равнодушно наблюдать за усилением военного присутствия и активностью".

Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, на учениях отработают планирование применения ядерного оружия.

Учения "Запад-2025"

Вчера стало известно, что совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в Беларусь уже прибыли первые российские подразделения для участия в учениях.

Между тем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что россияне будут "информационно качать" тему учений.

Что известно о ракете "Орешник"

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" относится к классу "земля-земля" и, по имеющимся данным, может нести как ядерную, так и обычную боеголовку. Предположительно она является модернизированной версией ракеты РС-26 "Рубеж".

Россия впервые применила ракету типа "Орешник" 21 ноября 2024 года во время удара по Днепру. После атаки глава Кремля фактически подтвердил боевое использование нового вооружения.

С тех пор российские политики и пропагандистские медиа регулярно используют эту ракету как инструмент запугивания, угрожая ее повторным применением.

А недавно Путин в очередной раз похвастался серийным производством "Орешника".

На встрече перед журналистами глава Кремля сказал, что в России якобы изготовлен первый серийный образец нового ракетного комплекса "Орешник", и он уже "передан в войска". Однако диктатор умалчивает факты неудачных испытаний этой системы.

