Чи потрібний собаці квиток на поїзд і що робити пасажирам з алергією: правила від УЗ

Минулого року національний перевізник "Укрзалізниця" ініціював зміни до правил перевезення тварин. Тож сьогодні українцям пояснюють, як по-новому подорожувати залізницею з домашніми улюбленцями - щоб було і зручно, і безпечно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Собаки великих порід - зростом вище 45 см у холці - можуть подорожувати Україною майже в усіх типах вагонів.
При цьому обов'язкові умови такі:
Уточнюється, що в купе, спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC) - слід викупити всі місця в купе.
При цьому в одному купе може подорожувати не більше двох тварин.
Для подорожі з собаками великих порід у швидкісних поїздах "Інтерсіті+" слід викупити всі місця, які розміщені єдиним блоком у ряду.
"Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або поруч із ними", - пояснили в УЗ.
У регіональних поїздах (приміські електропоїзди та електропоїзди City Express) собак великих порід можна перевозити лише в крайніх тамбурах першого та останнього вагонів - під наглядом супроводжуючих.
У плацкарті з тваринами великих порід проїзд заборонений, адже це - вагон відкритого планування.
"Ми стараємося зробити подорожі комфортними для усіх пасажирів", - зауважили в УЗ.
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", не оплачується перевезення:
Також не обов'язково викупляти всі місця в купе, "Люксі" або ряд в "Інтерсіті+".
"Проте, за можливості, ми радимо все ж викупити місця для комфорту тварини та пасажирів", - зазначили в УЗ.
Малі тварини можуть подорожувати в поїздах "Укрзалізниці" в переносках у стандартному порядку. Для них викуп ряду - необов'язковий.
Йдеться про котів, собак дрібних порід (до 45 см у холці), пацюків, кролів тощо.
При цьому тваринам не можна:
"Тварини можуть перебувати в купе без переноски для здорової активності та сну - за умови викупу всіх місць у купе. Будь ласка, забезпечте в купе тварині підстилку чи лежанку, не пускайте тварин на подушки", - наголосили в УЗ.
Обов'язкові умови для подорожі:
У регіональних поїздах (приміські електропоїзди та електропоїзди City Express) малі домашні тварини повинні перебувати:
"В одній такій переносці можуть перебувати не більше двох тварин", - повідомили в УЗ.
Уточнюється, що переноски дозволено розміщувати:
У поїздах "Інтерсіті" малих тварин слід перевозити в переносках у місцях, призначених для багажу, або на руках у пасажира.
У плацкарті для малих тварин діють такі самі правила.
Згідно з інформацією УЗ, дрібних кімнатних тварин і декоративних птахів (не більше двох особин) слід перевозити:
Такі контейнери повинні:
Тим часом свійська птиця (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо) допускається до перевезення в регіональних поїздах у спеціальних засобах для переміщення (не більше одного місця ручної поклажі).
Їхні розміри не повинні перевищувати розміри, передбачені для ручної поклажі.
Українцям пояснили, що плата за перевезення тварин - собак, котів та птахів - у пасажирських вагонах сплачується за особину чи місце.
"За тарифом на перевезення багажу як за 20 кілограмів", - уточнили в УЗ.
При цьому оформлення перевезення здійснюється за багажною квитанцією.
"Зверніть, увагу, що це - правила виключно для подорожей із тваринами Україною", - наголосили в УЗ.
В цілому, під час подорожі поїздами "Укрзалізниці" з тваринами, пасажири зобов'язані:
"Ми розуміємо, що в дорозі може статися халепа. Але закликаємо обов'язково брати з собою засоби для прибирання - серветки, мийні засоби, антисептики тощо", - зауважили в УЗ.
Наголошується, що відповідальність за збереження чистоти та майна у вагоні несуть власники тварин.
Тим із пасажирів, які їдуть поруч із твариною та мають алергію, або ж відчувають дискомфорт, в "Укрзалізниці" радять звернутись до провідників або стюардів.
"Поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для подорожі", - пояснили у прес-службі компанії.
Насамкінець в УЗ порадили громадянам обов'язково дотримуватись правил перевезення і слідкувати за безпекою під час посадки разом із тваринами.
"У разі порушення правил, провідники та стюарди не допустять вас до поїздки", - нагадали українцям.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, за що та як саме можуть покарати власників собак в Україні.
Крім того, ми пояснювали, чи дозволяє закон ходити з тваринами в магазин або супермаркет і коли за це доведеться платити штраф.
Читайте також, чи можуть почати пускати собак у метро Києва.