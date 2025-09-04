Чи потрібний собаці квиток на поїзд і що робити пасажирам з алергією: правила від УЗ

Правила перевезення собак великих порід

Собаки великих порід - зростом вище 45 см у холці - можуть подорожувати Україною майже в усіх типах вагонів.

При цьому обов'язкові умови такі:

квиток для тварини;

намордник;

повідець;

ветеринарний документ.

Уточнюється, що в купе, спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC) - слід викупити всі місця в купе.

При цьому в одному купе може подорожувати не більше двох тварин.

Для подорожі з собаками великих порід у швидкісних поїздах "Інтерсіті+" слід викупити всі місця, які розміщені єдиним блоком у ряду.

"Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або поруч із ними", - пояснили в УЗ.

У регіональних поїздах (приміські електропоїзди та електропоїзди City Express) собак великих порід можна перевозити лише в крайніх тамбурах першого та останнього вагонів - під наглядом супроводжуючих.

У плацкарті з тваринами великих порід проїзд заборонений, адже це - вагон відкритого планування.

"Ми стараємося зробити подорожі комфортними для усіх пасажирів", - зауважили в УЗ.

Чи потрібні квитки собакам-поводирям і службовим тваринам

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", не оплачується перевезення:

собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю;

службових собак - у супроводі службових осіб;

собак у супроводі військовослужбовців.

Також не обов'язково викупляти всі місця в купе, "Люксі" або ряд в "Інтерсіті+".

"Проте, за можливості, ми радимо все ж викупити місця для комфорту тварини та пасажирів", - зазначили в УЗ.

УЗ дозволяє подорожувати з тваринами, дотримуючись правил перевезення (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Правила перевезення малих домашніх тварин

Малі тварини можуть подорожувати в поїздах "Укрзалізниці" в переносках у стандартному порядку. Для них викуп ряду - необов'язковий.

Йдеться про котів, собак дрібних порід (до 45 см у холці), пацюків, кролів тощо.

При цьому тваринам не можна:

сидіти на місцях для сидіння;

лежати на постільній білизні.

"Тварини можуть перебувати в купе без переноски для здорової активності та сну - за умови викупу всіх місць у купе. Будь ласка, забезпечте в купе тварині підстилку чи лежанку, не пускайте тварин на подушки", - наголосили в УЗ.

Обов'язкові умови для подорожі:

квиток для тварини;

намордник;

повідець;

документ.

У регіональних поїздах (приміські електропоїзди та електропоїзди City Express) малі домашні тварини повинні перебувати:

у сумках-переносках;

у рюкзаках-переносках;

в інших ємностях для перевезення - з водонепроникним дном.

"В одній такій переносці можуть перебувати не більше двох тварин", - повідомили в УЗ.

Уточнюється, що переноски дозволено розміщувати:

на місцях, призначених для ручної поклажі;

на руках у пасажира;

під місцями для сидіння.

У поїздах "Інтерсіті" малих тварин слід перевозити в переносках у місцях, призначених для багажу, або на руках у пасажира.

У плацкарті для малих тварин діють такі самі правила.

Правила перевезення дрібних тварин і птахів

Згідно з інформацією УЗ, дрібних кімнатних тварин і декоративних птахів (не більше двох особин) слід перевозити:

в ящиках;

у корзинах;

у клітках;

у контейнерах із водонепроникним абсорбуючим дном.

Такі контейнери повинні:

займати не більше одного місця ручної поклажі;

розміщуватись на місцях, призначених для ручної поклажі, на руках у пасажира або під місцями для сидіння.

Тим часом свійська птиця (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо) допускається до перевезення в регіональних поїздах у спеціальних засобах для переміщення (не більше одного місця ручної поклажі).

Їхні розміри не повинні перевищувати розміри, передбачені для ручної поклажі.

Як оплачується перевезення тварин у поїздах

Українцям пояснили, що плата за перевезення тварин - собак, котів та птахів - у пасажирських вагонах сплачується за особину чи місце.

"За тарифом на перевезення багажу як за 20 кілограмів", - уточнили в УЗ.

При цьому оформлення перевезення здійснюється за багажною квитанцією.

"Зверніть, увагу, що це - правила виключно для подорожей із тваринами Україною", - наголосили в УЗ.

Обов'язки пасажирів, які подорожують із тваринами

В цілому, під час подорожі поїздами "Укрзалізниці" з тваринами, пасажири зобов'язані:

слідкувати за безпекою тварини та оточуючих;

мати ветеринарні дійсні документи;

мати квиток на тварину;

мати повідець і намордник (для собак великих порід - впродовж усієї подорожі);

потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих.

"Ми розуміємо, що в дорозі може статися халепа. Але закликаємо обов'язково брати з собою засоби для прибирання - серветки, мийні засоби, антисептики тощо", - зауважили в УЗ.

Наголошується, що відповідальність за збереження чистоти та майна у вагоні несуть власники тварин.

Що радять робити пасажирам УЗ з алергією

Тим із пасажирів, які їдуть поруч із твариною та мають алергію, або ж відчувають дискомфорт, в "Укрзалізниці" радять звернутись до провідників або стюардів.

"Поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для подорожі", - пояснили у прес-службі компанії.

Насамкінець в УЗ порадили громадянам обов'язково дотримуватись правил перевезення і слідкувати за безпекою під час посадки разом із тваринами.

"У разі порушення правил, провідники та стюарди не допустять вас до поїздки", - нагадали українцям.