Плануєте подорож до Європи з домашнім улюбленцем? Ось, що потрібно обов’язково знати

Не лише громадяни ЄС користуються свободою пересування в межах Євросоюзу. Коти, собаки та навіть тхори можуть подорожувати країнами ЄС, якщо мають чинний EU pet passport (європейський паспорт домашньої тварини).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційну інформацію від Єврокомісії .

Такий документ містить опис і дані про улюбленця, його мікрочип або татуювання, відомості про щеплення від сказу та контакти ветеринара, який його видав. Оформити паспорт можна у будь-якого уповноваженого ветеринара.

Головна вимога для тварин, що в'їжджають до Євросоюзу з країн, які не є членами ЄС, зокрема й з Украни, є актуальна вакцинація від сказу. Для в’їзду в країни, вільні від стьожкового гельмінта Echinococcus multilocularis (Фінляндія, Ірландія, Мальта, Норвегія, Північна Ірландія), також обов’язкове попереднє лікування від цього паразита.

Додаткові правила

Варто врахувати винятки, що з 2021 року паспорти домашніх тварин, видані у Великій Британії, недійсні для подорожей з неї до країн ЄС чи Північної Ірландії.

Крім того, паспорт поширюється лише на котів, собак і тхорів. Для птахів, гризунів, кролів чи рептилій потрібно перевіряти національні правила країни призначення.

Якщо ви в’їжджаєте з тваринами до ЄС з країни, що не входить до блоку, необхідно оформити EU animal health certificate (ветеринарний сертифікат ЄС). Він містить дані про здоров’я, ідентифікацію та щеплення від сказу, і видається державним ветеринаром не більш ніж за 10 днів до в’їзду. Також потрібно додати письмову заяву, що переміщення тварини не має комерційної мети.

Супровід та кількість тварин

Подорожувати можна з максимум п’ятьма тваринами. Якщо їх більше, доведеться надати підтвердження участі у змаганнях, виставках чи спортивних заходах, і що тваринам понад 6 місяців.

Якщо ви не супроводжуєте свого улюбленця особисто, можна уповноважити іншу людину, але зустрітися з твариною слід не пізніше ніж за 5 днів після переміщення.