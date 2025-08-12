Плануєте подорож до Європи з домашнім улюбленцем? Ось, що потрібно обов’язково знати
Не лише громадяни ЄС користуються свободою пересування в межах Євросоюзу. Коти, собаки та навіть тхори можуть подорожувати країнами ЄС, якщо мають чинний EU pet passport (європейський паспорт домашньої тварини).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційну інформацію від Єврокомісії.
Такий документ містить опис і дані про улюбленця, його мікрочип або татуювання, відомості про щеплення від сказу та контакти ветеринара, який його видав. Оформити паспорт можна у будь-якого уповноваженого ветеринара.
Головна вимога для тварин, що в'їжджають до Євросоюзу з країн, які не є членами ЄС, зокрема й з Украни, є актуальна вакцинація від сказу. Для в’їзду в країни, вільні від стьожкового гельмінта Echinococcus multilocularis (Фінляндія, Ірландія, Мальта, Норвегія, Північна Ірландія), також обов’язкове попереднє лікування від цього паразита.
Додаткові правила
Варто врахувати винятки, що з 2021 року паспорти домашніх тварин, видані у Великій Британії, недійсні для подорожей з неї до країн ЄС чи Північної Ірландії.
Крім того, паспорт поширюється лише на котів, собак і тхорів. Для птахів, гризунів, кролів чи рептилій потрібно перевіряти національні правила країни призначення.
Якщо ви в’їжджаєте з тваринами до ЄС з країни, що не входить до блоку, необхідно оформити EU animal health certificate (ветеринарний сертифікат ЄС). Він містить дані про здоров’я, ідентифікацію та щеплення від сказу, і видається державним ветеринаром не більш ніж за 10 днів до в’їзду. Також потрібно додати письмову заяву, що переміщення тварини не має комерційної мети.
Супровід та кількість тварин
Подорожувати можна з максимум п’ятьма тваринами. Якщо їх більше, доведеться надати підтвердження участі у змаганнях, виставках чи спортивних заходах, і що тваринам понад 6 місяців.
Якщо ви не супроводжуєте свого улюбленця особисто, можна уповноважити іншу людину, але зустрітися з твариною слід не пізніше ніж за 5 днів після переміщення.
Нагадаємо, що в Україні домашні тварини повинні мати офіційний ветеринарно-санітарний паспорт, який можна оформити лише у державній ветустанові. У документі міститься інформація про здоров’я, вакцинацію, лікування та власника тварини. Паспорт потрібен для виїзду за кордон, участі у виставках, внесення в електронні бази та спрощення лікування.
Також РБК-Україна розповідало, що в Україні діє офіційний перелік тварин, яких заборонено утримувати вдома через небезпеку для людей, вимоги гуманного поводження та норми закону. Під забороною - великі хижаки, примати, отруйні змії та павуки, крокодили, хижі птахи й морські ссавці.
За порушення передбачені штрафи до 5100 гривень, конфіскація тварини, а у випадку жорстокого поводження чи утримання видів із Червоної книги - кримінальна відповідальність до 8 років ув’язнення.
