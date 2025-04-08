Офіційний ветпаспорт для тварини: як оформити та що для цього потрібно
Офіційний ветеринарний паспорт для домашньої тварини в Україні є важливим документом. Він не лише підтверджує право власності (ідентифікує) чи відслідковує ветеринарну історію, але і дозволяє подорожувати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зміст
- Де можна отримати ветеринарний паспорт
- Що потрібно для того, аби оформити ветпаспорт
- Коли можуть відмовити у видачі документа
Де можна отримати ветеринарний паспорт
Для того, щоб оформити офіційний ветеринарно-санітарний паспорт на домашню тварину, необхідно звернутись до державної лікарні ветеринарної медицини (всі вони підпорядковуються Держпродспоживслужбі).
Ознайомитись із контактами та обрати установу у конкретному регіоні можна за допомогою відповідного переліку на офіційному сайті держслужби.
Українцям нагадали, що форма встановленого зразка ветеринарно-санітарного паспорта затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольсьства України №288 (від 1 серпня 2014 року) "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку".
Такий документ:
- оформлюється двома мовами - українською та англійською;
- містить на обкладинці ISO код України та номер паспорта.
Важливо, що ветеринарно-санітарний паспорт залишається чинним упродовж усього життя тварини.
Ветпаспорт для домашнього улюбленця (ілюстрація: dpss.gov.ua)
Що потрібно для того, аби оформити ветпаспорт
Для того, щоб оформити й отримати ветпаспорт на тварину, необхідно здійснити низку кроків:
- провести огляд тварини у державного лікаря ветеринарної медицини;
- переконатися, що тварина має маркування: мікрочип (його потрібно зчитати за допомогою сканера) або клеймо, нанесене не пізніше 3 липня 2011 року (дані про ідентифікацію тварини треба внести до ветеринарно-санітарного паспорта);
- надати підтвердження про щеплення від сказу.
"Такі вимоги визначаються частиною 3.4 Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджених наказом Мінагрополітики №288", - уточнили у Держпродспоживслужбі.
Зазначається, що підтвердженням щеплення від сказу є документ, в якому містяться:
- дата вакцинації;
- назва вакцини, її серія та номер;
- ПІБ лікаря, який проводив щеплення;
- підпис лікаря;
- печатка суб'єкта господарювання (ветеринарної установи), де працює лікар.
Перед вакцинацією тварини українцям радять проконсультуватись зі своїм ветеринаром - щоб забезпечити належну імунну відповідь.
"Найчастіше перед щепленням рекомендують обробити тварину від внутрішніх та зовнішніх паразитів (за 7-10 днів до вакцинації), однак детальні рекомендації можуть різнитись залежно від препарату", - пояснили у Держпродспоживслужбі.
Наголошується, що вносити до ветпаспорта щеплення, зроблене раніше, не можна.
Коли можуть відмовити у видачі документа
Серед підстав, за яких людині можуть відмовити у видачі ветеринарно-санітарного паспорту на тварину, згадуються такі:
- лікар не може оглянути тварину;
- у тварини немає ідентифікатора (мікрочипа або клейма, нанесеного не пізніше 3 липня 2011 року);
- у тварини немає щеплення від сказу та документа, що його підтверджує (і власник відмовляється вакцинувати тварину).
Насамкінець зауважимо, що для виїзду із твариною за кордон у 2025 році одного ветеринарно-санітарного паспорту може бути замало.
Вимоги щодо необхідних документів (сертифікатів, свідоцтв, довідок чи форм) можуть різнитися - залежно від країни призначення - проте до поїздки, найімовірніше, доведеться ретельно (і заздалегідь) підготуватися.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечний сказ і що робити після укусу тварини.
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