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Офіційний ветпаспорт для тварини: як оформити та що для цього потрібно

Вівторок 08 квітня 2025 08:00
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Офіційний ветпаспорт для тварини: як оформити та що для цього потрібно Ветеринарний паспорт - важливий документ для домашньої тварини (фото: dp.dpss.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Офіційний ветеринарний паспорт для домашньої тварини в Україні є важливим документом. Він не лише підтверджує право власності (ідентифікує) чи відслідковує ветеринарну історію, але і дозволяє подорожувати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зміст

Де можна отримати ветеринарний паспорт

Для того, щоб оформити офіційний ветеринарно-санітарний паспорт на домашню тварину, необхідно звернутись до державної лікарні ветеринарної медицини (всі вони підпорядковуються Держпродспоживслужбі).

Ознайомитись із контактами та обрати установу у конкретному регіоні можна за допомогою відповідного переліку на офіційному сайті держслужби.

Українцям нагадали, що форма встановленого зразка ветеринарно-санітарного паспорта затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольсьства України №288 (від 1 серпня 2014 року) "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку".

Такий документ:

  • оформлюється двома мовами - українською та англійською;
  • містить на обкладинці ISO код України та номер паспорта.

Важливо, що ветеринарно-санітарний паспорт залишається чинним упродовж усього життя тварини.

Офіційний ветпаспорт для тварини: як оформити та що для цього потрібноВетпаспорт для домашнього улюбленця (ілюстрація: dpss.gov.ua)

Що потрібно для того, аби оформити ветпаспорт

Для того, щоб оформити й отримати ветпаспорт на тварину, необхідно здійснити низку кроків:

  • провести огляд тварини у державного лікаря ветеринарної медицини;
  • переконатися, що тварина має маркування: мікрочип (його потрібно зчитати за допомогою сканера) або клеймо, нанесене не пізніше 3 липня 2011 року (дані про ідентифікацію тварини треба внести до ветеринарно-санітарного паспорта);
  • надати підтвердження про щеплення від сказу.

"Такі вимоги визначаються частиною 3.4 Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджених наказом Мінагрополітики №288", - уточнили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що підтвердженням щеплення від сказу є документ, в якому містяться:

  • дата вакцинації;
  • назва вакцини, її серія та номер;
  • ПІБ лікаря, який проводив щеплення;
  • підпис лікаря;
  • печатка суб'єкта господарювання (ветеринарної установи), де працює лікар.

Перед вакцинацією тварини українцям радять проконсультуватись зі своїм ветеринаром - щоб забезпечити належну імунну відповідь.

"Найчастіше перед щепленням рекомендують обробити тварину від внутрішніх та зовнішніх паразитів (за 7-10 днів до вакцинації), однак детальні рекомендації можуть різнитись залежно від препарату", - пояснили у Держпродспоживслужбі.

Наголошується, що вносити до ветпаспорта щеплення, зроблене раніше, не можна.

Коли можуть відмовити у видачі документа

Серед підстав, за яких людині можуть відмовити у видачі ветеринарно-санітарного паспорту на тварину, згадуються такі:

  • лікар не може оглянути тварину;
  • у тварини немає ідентифікатора (мікрочипа або клейма, нанесеного не пізніше 3 липня 2011 року);
  • у тварини немає щеплення від сказу та документа, що його підтверджує (і власник відмовляється вакцинувати тварину).

Насамкінець зауважимо, що для виїзду із твариною за кордон у 2025 році одного ветеринарно-санітарного паспорту може бути замало.

Вимоги щодо необхідних документів (сертифікатів, свідоцтв, довідок чи форм) можуть різнитися - залежно від країни призначення - проте до поїздки, найімовірніше, доведеться ретельно (і заздалегідь) підготуватися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечний сказ і що робити після укусу тварини.

Читайте також, що відомо про Єдиний державний реєстр домашніх тварин, перший етап впровадження якого стартував у листопаді 2024 року.

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