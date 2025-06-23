У магазин з твариною? Чи дозволяє закон і коли доведеться платити штраф

Інколи господарі тварин можуть брати їх із собою до магазинів чи супермаркетів. Однак що про це каже закон - варто знати кожному.

Докладніше про те, чи можна насправді ходити в магазин з тваринами і як господарів карають за порушення правил їх утримання, - розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко .

Що регулює поводження з тваринами й чи дозволено ходити з ними у магазин

За словами експерта, основним нормативним актом, який регулює поводження з тваринами в Україні, є закон "Про захист тварин від жорстокого поводження".

"Прямої заборони приводити тварин у приміщення магазинів закон не містить", - повідомив Буліменко.

Водночас частиною 8 статті 9 цього закону передбачено, що фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані:

дотримуватися вимог нормативно-правових актів, які регулюють захист тварин від жорстокого поводження;

дотримуватись санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил;

не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб;

не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

Тим часом правила утримання тварин на відповідній території затверджують:

місцеві органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування.

"Так, наприклад, у столиці діють Правила утримання собак та котів в м. Києві, затверджені рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року №1079/3912", - нагадав адвокат.

Він розповів, що пунктом 5.7 цих правил не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів):

у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин);

у приміщення об'єктів громадського харчування;

у приміщення установ охорони здоров'я;

у приміщення установ освіти та культури;

на територію дитячих і спортивних майданчиків.

"Порушення правил утримання собак і котів (зокрема, приведення тварин у громадські місця) є адміністративним правопорушенням (згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення)", - наголосив магістр права.

За нього передбачена відповідальність у вигляді:

або попередження;

або накладення штрафу (на громадян) - від 170 до 340 гривень і попередження;

або накладення штрафу (на посадових осіб) - від 340 до 850 гривень.

"Таким чином, виходить, що за приведення тварини у приміщення супермаркету власника тварини може бути притягнуто до адміністративної відповідальності", - підсумував експерт.