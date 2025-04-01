Від штрафу до в’язниці: за що можуть покарати власників собак в Україні

В Україні законодавство регламентує правила догляду, вигулу та поводження із собаками. Недотримання цих норм може спричинити адміністративну, цивільну або навіть кримінальну відповідальність.

Як на законодавчому рівні в Україні регулююється утримання собак, РБК-Україна дізналося у юристки Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Каріни Гринчик.

Що каже закон

Юристка зазначає, що закони, які регулюють утримання тварин, спрямовані на забезпечення безпеки людей, захист самих тварин від жорстокого поводження, а також на підтримання чистоти в населених пунктах.

Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), власники собак можуть бути оштрафовані за такі дії:

незаконне утримання тварин у місцях, де це заборонено (наприклад, у під'їздах, підвалах, на горищах, у місцях загального користування);

відсутність реєстрації - у деяких населених пунктах певні категорії собак підлягають обов’язковій реєстрації;

присутність собаки в заборонених місцях - у магазинах, кафе, на дитячих майданчиках, пляжах тощо;

вигул без повідка та намордника - для порід із Переліку небезпечних собак повідок і намордник є обов’язковими;

неприбирання екскрементів тварини під час прогулянки у громадському місці;

недотримання правил транспортування - під час перевезення тварини її власник зобов’язаний забезпечити її безпеку, а також безпеку оточуючих.

Розміри штрафів

За перше порушення розмір штрафу становитиме від 170 до 340 гривень (можливе винесення попередження). За повторне або у разі, якщо собака завдала шкоди здоров’ю чи майну - штраф від 340 до 510 гривень, а також можливе вилучення тварини.

Якщо собака спричинила тілесні ушкодження людині розмір штрафу становитиме від 1700 до 3400 гривень, а також можлива конфіскація тварини.

Якщо собака спричинила шкоду здоров’ю людини або її майну, власник несе цивільну відповідальність. На підставі ст. 12 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", підлягає компенсації в повному обсязі власником собаки матеріальна шкода:

за зіпсований одяг, взуття, аксесуари в розмірі повної вартості завданих збитків, яка може бути доведена чеками, товарознавчою експертизою (ст. 22, 1166 ЦК України);

за шкоду здоров'ю - нанесення рани, переломи, ушкодження в розмірі повної вартості лікування, в тому числі за проведення операцій, санаторно-курортного лікування, протезування, вартість медикаментів, у тому числі щеплення (ст. 1195-1199 ЦК України);

за моральну шкоду від пережитих страждань, (ст. 23, 1167, 1168 ЦК України).

Кримінальна відповідальність

У разі, якщо собака завдала потерпілому тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ступінь тілесних ушкоджень визначає судово-медична експертиза), власник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за статтями 128 та 119 Кримінального кодексу України.

Можливі покарання:

громадські роботи (від 150 до 240 годин);

виправні роботи (до 2 років);

обмеження волі (до 2 років).

Обмеження на утримання собак

Згідно закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняється утримувати тварин особам, які:

протягом року були оштрафовані за жорстоке поводження з тваринами;

мають судимість за знущання над тваринами (протягом 10 років з моменту набрання чинності вироком суду).

У відношенні тварин заборонено:

негуманно дресирувати, використовувати жорстокі методи виховання;

дарувати тварин як призи в лотереях, конкурсах;

використовувати тварин у рекламі розваг, фотосесіях, циркових номерах без дозволу;

жебракуватиз тваринами, особливо безпритульними;

бити, цькувати, труїти тварин;

прив’язувати собак до автомобілів або велосипедів з примушенням бігти;

організовувати бої між тваринами (собачі бої тощо).

Покарання за жорстоке поводження з тваринами

Гринчик зазначає, що стаття 89 КУпАП передбачає штраф за знущання над тваринами:

від 3400 до 5100 гривень (з конфіскацією тварини, якщо її перебування у власника загрожує життю);

повторне порушення або дії щодо декількох тварин - штраф 5100-8500 гривень або адмінарешт до 15 діб.

Кримінальна відповідальність (стаття 299 КК України):

позбавлення волі на 1-3 роки за знущання, що призвело до каліцтва чи загибелі тварини;

позбавлення волі на 3-5 років, якщо жорстоке поводження відбувалося у присутності дітей;

позбавлення волі на 5-8 років, якщо злочин вчинений з особливою жорстокістю або у групі осіб.

Правила вигулу собак

Власник повинен забезпечити безпеку оточуючих та своєї тварини.

Вигул собак потенційно небезпечних порід можливий лише на короткому повідку та в наморднику.

У громадських місцях власник має прибирати за твариною.

Заборонено залишати собаку без нагляду.

Транспортування собаки у громадському транспорті можливе лише за правилами перевезення (намордник, клітка або контейнер).

Власник собаки несе відповідальність не лише за догляд і турботу про улюбленця, а й за його безпеку та безпеку оточуючих. Юристка наголошує, що незнання законів не звільняє від відповідальності, тому важливо дотримуватися встановлених правил утримання, вигулу та поводження з тваринами.