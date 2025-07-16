Чи пустять собак у метро? Що може змінитись і де пройти опитування про нові правила

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" запустили опитування щодо змін до правил перевезення собак у столичному метро. Громадян закликають відповідально взяти в ньому участь - щоб за потреби фахівці змогли доопрацювати остаточні положення нових правил.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Що відомо про опитування й чим воно важливе

У КМДА розповіли, що громадське обговорення можливих змін до правил перевезення тварин у метро Києва розпочав КП "Київський метрополітен".

Йдеться, зокрема, про про нові умови проїзду собак.

Уточнюється, що проект змін до чинних правил користування київським метрополітеном було розроблено на підставі:

звернень громадян;

відповідної петиції.

Українцям пояснили, що запропоновані зміни передбачають:

використання сумок із водонепроникним або абсорбуючим дном для собак малих порід;

перевезення більших собак у намордниках та на короткому повідку;

можливість проїзду з тваринами у першому та останньому вагонах - у міжпікові години;

дотримання санітарних норм і правил безпеки власниками тварин.

Важливо при цьому, що вся відповідальність за поведінку тварини в метро та дотримання вимог безпеки покладається на власника.

"Масштабне опитування мешканців міста щодо їх ставлення до цих можливих змін триватиме через застосунок "Київ Цифровий" у співпраці з благодійною організацією UAnimals", - зауважили у КМДА.

Опитування про перевезення собак у метро (скриншот: kyiv.digital)

Тим часом у "Київському метрополітені" закликають містян відповідально підійти до опитування, адже на його основі опрацюють питання про запуск піврічного експерименту - з новими правилами перевезення собак у підземці.

"Тестовий період важливий, адже впродовж цього часу фахівці проаналізують, як нові правила впливають на безпеку та комфорт усіх пасажирів. І за потреби буде доопрацьовано остаточні положення правил", - підсумували у КМДА.

Варто зазначити, що згідно з інформацією, оприлюдненою в додатку, опитування триватиме до 27 липня 2025 року. Станом на вечір вівторка, 15 липня, в ньому взяло участь понад 85,2 тис. громадян.

Реакція влади на петицію щодо собак у метро

6 лютого 2024 року на сайті Київської міської ради опублікували петицію із закликом дозволити проїзд із собаками в метро - за умов дотримання безпеки та санітарних норм для інших пасажирів.

Вже незабаром вона набрала необхідну кількість голосів - понад 6000.

Петиція №12847 щодо дозволу на проїзд із собаками в метро Києва (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)

14 березня у відповіді на петицію (за підписом київського міського голови Віталія Кличка) громадянам повідомили, що відповідно до чинних Правил користування Київським метрополітеном, пасажирам забороняється перевезення тварин (крім собак-поводирів), а також птахів без спеціальних контейнерів чи кліток.

У КМДА зауважили, що зазначені вимоги обумовлені, зокрема, необхідністю забезпечення захисту собак від шкідливого для них зовнішнього впливу (наприклад від ризику травмування внаслідок потрапляння кінцівок та/або шерсті тварини в рухомі частини ескалатора).

Українцям пояснили, що на станціях метрополітену, на ескалаторах та у вагонах поїздів не передбачено належних умов для перебування собак.

Крім того, непрогнозованою є можлива реакція тварин в умовах значного пасажиропотоку:

у замкнутому просторі станцій при постійному шумі та подачі гучного сигналу електропоїздом;

при проїзді ескалатором, де є ризик потрапляння частин тіла тварини в елементи ескалатора з подальшим травмуванням;

при проїзді у вагоні поїзда, де існує небезпека травмування тварин під час гальмування поїзда.

"Слід зазначити, що у разі виникнення позаштатної ситуації в метрополітені (задимлення, пожежа тощо), собаки, у разі транспортування без спеціальних контейнерів чи кліток, внаслідок непередбачуваної поведінки можуть становити додаткову небезпеку для пасажирів або ускладнити оперативну евакуацію", - додали у відповіді на петицію.

У звіті щодо стану реалізації петиції від 26 квітня 2024 року заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів повідомив, що, враховуючи актуальність питання безбар'єрності власників домашніх тварин і можливості їх транспортування на території міста Києва:

електронну петицію №12847 було підтримано ;

; можливість доручення опрацювання цього питання просять розглянути Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Тим часом директор метро Києва Віктор Брагінський нагадав, що підземка під час повітряних тривог забезпечує безпеку людей, в тому числі з домашніми улюбленцями.

Він додав, що з огляду на це метрополітен підтримує пропозицію містян про те, щоб дозволити пасажирам перевозити собак.