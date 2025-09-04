Нужен ли собаке билет на поезд и что делать пассажирам с аллергией: правила от УЗ

Правила перевозки собак крупных пород

Собаки крупных пород - ростом выше 45 см в холке - могут путешествовать по Украине почти во всех типах вагонов.

При этом обязательные условия следующие:

билет для животного;

намордник;

поводок;

ветеринарный документ.

Уточняется, что в купе, спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "риц" (RIC) - следует выкупить все места в купе.

При этом в одном купе может путешествовать не более двух животных.

Для путешествия с собаками крупных пород в скоростных поездах "Интерсити+" следует выкупить все места, которые размещены единым блоком в ряду.

"Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или рядом с ними", - объяснили в УЗ.

В региональных поездах (пригородные электропоезда и электропоезда City Express) собак крупных пород можно перевозить только в крайних тамбурах первого и последнего вагонов - под присмотром сопровождающих.

В плацкарте с животными крупных пород проезд запрещен, ведь это - вагон открытой планировки.

"Мы стараемся сделать путешествия комфортными для всех пассажиров", - отметили в УЗ.

Нужны ли билеты собакам-поводырям и служебным животным

Согласно информации "Укрзализныци", не оплачивается перевозка:

собак-поводырей, которые сопровождают лиц с инвалидностью;

служебных собак - в сопровождении служебных лиц;

собак в сопровождении военнослужащих.

Также не обязательно выкупать все места в купе, "Люксе" или ряд в "Интерсити+".

"Однако, по возможности, мы советуем все же выкупить места для комфорта животного и пассажиров", - отметили в УЗ.

УЗ позволяет путешествовать с животными, соблюдая правила перевозки (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Правила перевозки малых домашних животных

Малые животные могут путешествовать в поездах "Укрзализныци" в переносках в стандартном порядке. Для них выкуп ряда - необязателен.

Речь идет о котах, собаках мелких пород (до 45 см в холке), крысах, кроликах и т.д.

При этом животным нельзя:

сидеть на местах для сидения;

лежать на постельном белье.

"Животные могут находиться в купе без переноски для здоровой активности и сна - при условии выкупа всех мест в купе. Пожалуйста, обеспечьте в купе животному подстилку или лежанку, не пускайте животных на подушки", - подчеркнули в УЗ.

Обязательные условия для путешествия:

билет для животного;

намордник;

поводок;

документ.

В региональных поездах (пригородные электропоезда и электропоезда City Express) малые домашние животные должны находиться:

в сумках-переносках;

в рюкзаках-переносках;

в других емкостях для перевозки - с водонепроницаемым дном.

"В одной такой переноске могут находиться не более двух животных", - сообщили в УЗ.

Уточняется, что переноски разрешено размещать:

на местах, предназначенных для ручной клади;

на руках у пассажира;

под местами для сидения.

В поездах "Интерсити" малых животных следует перевозить в переносках в местах, предназначенных для багажа, или на руках у пассажира.

В плацкарте для малых животных действуют такие же правила.

Правила перевозки мелких животных и птиц

Согласно информации УЗ, мелких комнатных животных и декоративных птиц (не более двух особей) следует перевозить:

в ящиках;

в корзинах;

в клетках;

в контейнерах с водонепроницаемым абсорбирующим дном.

Такие контейнеры должны:

занимать не более одного места ручной клади;

размещаться на местах, предназначенных для ручной клади, на руках у пассажира или под местами для сидения.

Между тем домашняя птица (куры, индюки, гуси, утки, цесарки, перепелки, голуби и т.п.) допускается к перевозке в региональных поездах в специальных средствах для перемещения (не более одного места ручной клади).

Их размеры не должны превышать размеры, предусмотренные для ручной клади.

Как оплачивается перевозка животных в поездах

Украинцам объяснили, что плата за перевозку животных - собак, кошек и птиц - в пассажирских вагонах оплачивается за особь или место.

"По тарифу на перевозку багажа как за 20 килограммов", - уточнили в УЗ.

При этом оформление перевозки осуществляется по багажной квитанции.

"Обратите, внимание, что это - правила исключительно для путешествий с животными по Украине", - подчеркнули в УЗ.

Обязанности пассажиров, путешествующих с животными

В целом, во время путешествия поездами "Укрзализныци" с животными, пассажиры обязаны:

следить за безопасностью животного и окружающих;

иметь ветеринарные действительные документы;

иметь билет на животное;

иметь поводок и намордник (для собак крупных пород - на протяжении всего путешествия);

позаботиться о комфорте животного и окружающих.

"Мы понимаем, что в дороге может произойти неприятность. Но призываем обязательно брать с собой средства для уборки - салфетки, моющие средства, антисептики и т.д.", - отметили в УЗ.

Подчеркивается, что ответственность за сохранение чистоты и имущества в вагоне несут владельцы животных.

Что советуют делать пассажирам УЗ с аллергией

Тем из пассажиров, которые едут рядом с животным и имеют аллергию, или же испытывают дискомфорт, в "Укрзализныце" советуют обратиться к проводникам или стюардам.

"Поездная бригада предложит другое комфортное место для путешествия", - объяснили в пресс-службе компании.

В завершение в УЗ посоветовали гражданам обязательно соблюдать правила перевозки и следить за безопасностью при посадке вместе с животными.

"В случае нарушения правил, проводники и стюарды не допустят вас к поездке", - напомнили украинцам.