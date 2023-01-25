Чи піде РФ у новий наступ? Що говорять в Україні та на Заході

Коли Росія може піти у наступ

В українській розвідці очікують наступу окупантів у лютому-березні 2023. Найімовірніше, у цей період РФ активізує бої в Донецькій та Луганській областях, оскільки ГУР має інформацію, що Путін доручив командувачу своїх військ Герасимову захопити Донбас до кінця березня.

Росіяни можуть розпочати напад на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого через "любов до дат". Такий прогноз озвучив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, окупанти в найближчі місяці підуть ва-банк, адже розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми.

Висока ймовірність нового наступу наприкінці зими – на початку березня пов'язана з термінами підготовки мобілізованих солдатів. Як припустив голова Міноборони Олексій Резніков, саме до кінця лютого має завершити навчання друга половина із 300 тисяч солдатів, яких мобілізували в РФ восени.

Зазначимо, ще наприкінці минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія може відновити наступ у січні – лютому, а у кращому випадку у березні. Для нападу армія агресора залучить близько 200 тисяч нових солдатів. Питанням залишається, звідки супротивник рушить - на Донбасі, з півдня, чи з Білорусі, тому Україні важливо максимально підготуватися до битви.

Ймовірні напрямки

За словами президента Володимира Зеленського, російська армія може піти у наступ у будь-якому напрямку: як на півдні, так і на сході України. При цьому окупанти вже посилили тиск на кількох ділянках фронту.

"Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей та техніки у бойові дії", - заявив глава держави.

За даними ГУР, бої активізуються у Донецькій та Луганській областях. У розвідці фіксують ознаки такої підготовки. Крім того, можливі спроби нового наступу окупантів на Куп'янському напрямку.

"Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямах. Вони не змогли виконати своє головне завдання, з якого розпочинали так звану "спеціальну військову операцію" - повну окупацію Донецької та Луганської областей. Приблизно в лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області", - розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Військовий аналітик Костянтин Машовець вважає, що мета російських військ – перехопити стратегічну ініціативу у війні. Для цього вони, ймовірно, планують провести одну велику операцію на Лівобережжі.

Щоб оточити та розгромити наше угруповання військ на Сході, окупанти можуть завдати двох ударів, які сходяться: один у бік Запоріжжя – Дніпра, інший – назустріч, але через Харківську область, Полтаву та Кременчук.

"Для цього їм потрібно буде зосередити і розгорнути два угруповання. Одне - на півдні, друге - у районі Білгородської та Курської областей. Чому саме там? Тому що там найменша відстань від російського кордону до Дніпра. Якщо говорити дуже приблизно, то місце, де ці два угруповання мають зійтись - район Павлограда", - розповів Машовець в інтерв'ю РБК-Україна.

Останніми тижнями активно обговорюється інформація про початок наступальних дій армії агресора у Запорізькій області.

Як зазначили в українському військовому командуванні, ворог робить спроби штурмувати позиції ЗСУ малими групами, але безуспішно.

Наразі у військ РФ немає сил для повномасштабного наступу на Запорізькому напрямку, немає достатньої кількості боєприпасів та пального. Однак у Силах оборони не виключають посилення противника та здійснення ним активніших дій, тому готуються до будь-якого розвитку подій.

Військові експерти називають цей напрямок критично важливим для росіян, оскільки втрата ними Мелітополя відкриє ЗСУ шлях до звільнення Криму.

Загроза з боку Білорусі

Масштабний повторний наступ із території Білорусі зараз оцінюється як малоймовірний.

В українській розвідці запевняють, що поки загрози відкритого вторгнення в Україну з боку Білорусі немає. Чутки про нібито наступ є лише частиною психологічної операції Росії.

За словами голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки, наразі противник не створив жодного наступального угруповання на території Білорусі. У країні знаходяться від 6 до 10 тисяч російських військових, які беруть участь у спільних навчаннях.

У ДПСУ зазначили, що завдяки роботі розвідки Україна матиме як мінімум 2 тижні для підготовки від моменту можливого формування угруповання в Білорусі до вторгнення.

В Інституті дослідження війни (ISW) також вважають, що активність російських військ у Білорусі не вказує на готовність до наступу на початку 2023 року. При цьому аналітики прогнозують можливість ескалації восени.

Докладніше про те, як експерти оцінюють можливість повторного вторгнення з Білорусі, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Прогнози союзників

Західні партнери України сходяться в оцінках щодо високої ймовірності нового наступу РФ найближчим часом.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, війна РФ проти України перебуває на поворотному етапі, який потребує значного збільшення військової підтримки України. Столтенберг також заявив, що не бачить ознак того, що Путін змінив свої цілі у цій війні.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що за кілька місяців чи тижнів постане питання про те, чи виживе Україна. Дуда висловив серйозні побоювання щодо підготовки РФ нового наступу і наголосив на важливості продовжувати допомогу українським військовим.

Подібне бачення ситуації в Україні має міністр оборони Естонії Ханн Певкур. За його словами, останні кроки Росії вказують на її підготовку до великого наступу найближчими місяцями.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що зараз настає вирішальний момент у війні, Росія здійснює перегрупування, вербування і намагається переоснащуватися. Остін закликав партнерів не послаблювати підтримку України та діяти рішуче.

Зазначимо, на тлі загрози нової ескалації агресії РФ відбулося 8-ме засідання союзників у форматі "Рамштайн". Його підсумком стало значне посилення військової допомоги Україні для зміцнення оборони та проведення наступальних операцій.

Зокрема, було прийнято рішення про надання важкої бронетехніки та сучасних танків, збільшення постачання артилерії, додаткових систем ППО Patriot та ін.