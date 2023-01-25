Пойдет ли РФ в новое наступление? Что говорят в Украине и на Западе

Когда Россия может пойти в наступление

В украинской разведке ожидают наступления оккупантов в феврале-марте 2023. Наиболее вероятно, в этот период РФ активизирует бои в Донецкой и Луганской областях, поскольку ГУР располагает информацией, что Путин поручил командующему своих войск Герасимову захватить Донбасс до конца марта.

Россияне могут начать наступление на годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля из-за "любви к датам". Такой прогноз озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, оккупанты в ближайшие месяцы будут идти ва-банк, так как растягивать войну на долго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы.

Высокая вероятность нового наступления в конце зимы - начале марта связана со сроками подготовки мобилизованных солдат. Как предположил глава Минобороны Алексей Резников, именно к концу февраля должна завершить обучение вторая половина из 300 тысяч солдат, которых мобилизовали в РФ осенью.

Отметим, еще в конце прошлого года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия может возобновить наступление в январе - феврале, а в лучшем случае в марте. Для нападения армия агрессора задействует около 200 тысяч новых солдат. Вопросом остается, откуда противник двинется - на Донбассе, с юга, или из Беларуси, поэтому Украине важно максимально подготовиться к сражениям.

Вероятные направления

По словам президента Владимира Зеленского, российская армия может пойти в наступление в любом направлении: как на юге, так и на востоке Украины. При этом оккупанты уже усилили давление на нескольких участках фронта.

"Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия", - заявил глава государства.

По данным ГУР, бои активизируются в Донецкой и Луганской областях. В разведке фиксируют признаки такой подготовки. Кроме того, возможны попытки нового наступления оккупантов на Купянском направлении.

"Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях. Они не смогли выполнить свою главную задачу, с которой начинали так называемую "специальную военную операцию" - полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области", - рассказал замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Военный аналитик Константин Машовец считает, что цель российских войск - перехватить стратегическую инициативу в войне. Для этого они, вероятно, планируют провести одну большую операцию на Левобережье.

Чтобы окружить и разгромить нашу группировку войск на Востоке, оккупанты могут нанести два удара, которые сходятся: один в сторону Запорожья - Днепра, другой - навстречу, но через Харьковскую область, Полтаву и Кременчуг.

"Для этого им нужно будет сосредоточить и развернуть две группировки. Одна - на юге, вторая - в районе Белгородской и Курской областей. Почему именно там? Потому что там наименьшее расстояние от российской границы до Днепра. Если говорить очень приблизительно, то место, где эти две группировки должны сойтись - район Павлограда", - рассказал Машовец в интервью РБК-Украина.

В последние недели активно обсуждается информация о начале наступательных действий армии агрессора в Запорожской области.

Как отметили в украинском военном командовании, действительно, враг предпринимает попытки штурмовать позиции ВСУ малыми группами, но безуспешно.

На данный момент у войск РФ нет сил для полномасштабного наступления на Запорожском направлении, нет достаточного количества боеприпасов и горючего. Однако в Силах обороны не исключают усиление противника и осуществление им более активных действий, поэтому готовятся к любому развитию событий.

Военные эксперты называют это направление критически важным для россиян, поскольку потеря ими Мелитополя откроет ВСУ путь к освобождению Крыма.

Угроза со стороны Беларуси

Масштабное повторное наступление с территории Беларуси сейчас оценивается как маловероятное.

В украинской разведке заверяют, что пока угрозы открытого вторжения в Украину со стороны Беларуси нет. Слухи о якобы наступлении являются лишь частью психологической операции России.

По словам главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, в настоящее время противник не создал ни одной наступательной группировки на территории Беларуси. В стране находятся от 6 до 10 тысяч российских военных, которые участвуют в совместных учениях.

В ГПСУ отметили, что благодаря работе разведки у Украины будет как минимум 2 недели для подготовки от момента возможного формирования группировки в Беларуси до ее вторжения.

В Институте исследования войны (ISW) также считают, что активность российских войск в Беларуси не указывает на готовность к наступлению в начале 2023 года. При этом аналитики прогнозируют возможность эскалации осенью.

Подробнее о том, как эксперты оценивают возможность повторного вторжения из Беларуси, читайте в материале РБК-Украина.

Прогнозы союзников

Западные партнеры Украины сходятся в оценках о высокой вероятности нового наступления РФ в ближайшее время.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, война РФ против Украины находится на поворотном этапе, требующем значительного увеличения военной поддержки Украины. Столтенберг также заявил, что не видит признаков того, что Путин изменил свои цели в этой войне.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что через несколько месяцев или недель возникнет вопрос о том, выживет ли Украина. Дуда выразил серьезные опасения по поводу подготовки РФ нового наступления и подчеркнул важность продолжать помощь украинским военным.

Похожее видение ситуации в Украине имеет министр обороны Эстонии Ханн Певкур. По его словам, последние шаги России указывают на ее подготовку к крупному наступлению в ближайшие месяцы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сейчас наступает решающий момент в войне, Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащаться. Остин призвал партнеров не ослаблять поддержку Украины и действовать решительно.

На фоне угрозы новой эскалации агрессии РФ состоялось 8-е заседание союзников в формате "Рамштайн". Его итогом стало значительное усиление военной помощи Украине для укрепления обороны и проведения наступательных операций.

В частности, были приняты решения о предоставлении тяжелой бронетехники и современных танков, увеличение поставок артиллерии, дополнительных систем ПВО Patriot и др.