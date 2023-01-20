Чи піде Росія на повторний наступ з Білорусі: думки експертів про ймовірність та терміни

Міжнародні аналітики ISW допускають новий наступ в Україну з території Білорусі, який може початися восени. Однак думки щодо цього в українських військових дещо розділилися: одні вбачають таку загрозу, інші - відкидають.

Масштабні навчання в Білорусі, як один із факторів

Як пояснив РБК-Україна екс-начальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов, аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) орієнтуються на критерії масштабних навчань в Білорусі.

"Протягом цього року на території РБ відбудуться три масштабні навчання, зокрема, і з участю країн-членів ОДКБ. І фактично осінні маневри будуть з великою кількістю військової техніки та особового складу. Звісно, що це може спричинити передумови для російського вторгнення", - каже Селезньов.

Своєю чергою він зауважив, якщо згадати події лютого минулого року, то саме вторгненню РФ в Україну передували масштабні маневри, які відбувалися в Білорусі в січні.

"Тож, вважаю, що з цих міркувань виходять аналітики, коли дають такі прогнози. Втім, американці озвучили важливу тезу: зараз наступ з території Білорусі малоймовірний і може відбутися ближче до осені. А от що там буде восени, зокрема в плані звільнення своїх територій українськими Силами оборони, не відомо", - звертає увагу Селезньов.

Експерт підкреслив, що територія Чернігівської, Сумської та Київської областей звільнена від ворога ще у квітні минулого року. Але разом з тим громади, які межують з РФ, постійно потерпають від обстрілів росіян.

"Чи можна сказати що для них війна закінчилася? Адже вони постійно перебувають в зоні ризику через ворожі обстріли з боку РФ", - сказав Селезньов.

Експерт також оцінив, чи вистачить РФ живого ресурсу і техніки, аби здійснити новий наступ з Білорусі восени, якщо Україна вже здобуде перемогу над ворогом, вийшовши на кордони 1991 року.

"Вийшовши на кордони 1991 року ми можемо знищити угрупування російських військ, які діяли в Україні в рамках так званої "СВО", але це не означає, що можна вбити всіх російських "вояків". Цілком імовірно, що якесь угрупування військ путінська армія зможе створити на території Білорусі", - вважає Селезньов.

Разом з тим, військовий експерт закликає не забігати у прогнозах подій надто далеко.

"Оскільки для того, щоб розуміти, що путінська армія готова для наступу на тій чи іншій ділянці фронту вони мають зосередити ударне угрупування. І його кількість має складати кілька десятків тисяч осіб, відповідно бронетехніка та запаси тощо. Тобто, все те, що потрібно для активних бойових дій протягом щонайменше двох тижнів. Це вже буде чіткою ознакою того, що війська РФ готові атакувати на тій чи іншій території, де вона це все збере", - пояснив Селезньов.

За його словами, час для підготовки відповідних угрупувань складає десь до 4 тижнів, не менше. Але це в будь-якому випадку це час, який і українська сторона маємо на підготовку до відповідної реакції.

Росіянам не вистачить сил?

Дещо протилежної думки дотримується військовий експерт, полковник Роман Світан.

Як він розповів виданню, виходячи із сил та засобів росіян, які у них зараз є, і які вони можуть організувати у найближчі півроку, вони займатимуться зміцненням та утриманням південного та східного фронту: Херсонського, Запорізького, Донецького та Луганського.

"Тому найближчі півроку росіяни не мають сил і коштів для наступальних дій ніде, крім цих чотирьох ділянок. Швидше за все, якщо буде якийсь новий наступ РФ, його спроба чи продовження - це все переважно в районі Донецької та Луганської області. Може, частина Запорізької. Але в іншій частині це неможливо", - вважає Світан.

За його словами, для виконання завдань великого нового масштабного наступу на Україну росіяни і до кінця цього року не зберуть достатньо військ для того, щоб наступати з боку Білорусі.

"Оскільки для того, щоб ще раз спробувати провести повномасштабний наступ, росіянам потрібна щонайменше двомільйонна армія, яку потрібно готувати кілька років. Тому я виключаю наступ з боку РБ не те щоб у найближчій перспективі, а взагалі. Вони просто не встигатимуть за певними темпами розвитку ситуації. Тому білоруський напрямок малоймовірний у плані нового наступу", - зазначив Світан.

Він вважає, що росіяни використовуватимуть територію РБ для відволікання наших військ і якихось можливих провокацій на кордоні, але не більше.

"Якщо ж говорити про широкомасштабні наступальні дії, саме всеосяжні, то в найближчі 10 років росіяни не зможуть виконати. Їх "Оборонпром" не готовий випускати таку кількість озброєння. А от утримувати фронт вони намагатимуться", - додав Світан.

РФ хоче наступу з Білорусі, але не має зараз потужностей

Військовий, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун зазначив, що зараз важко стверджувати, чи зможуть росіяни здійснити новий наступ з Білорусі, або ні, але залишається фактом те, що зараз у ворога для цього мало потужностей.

"Станом на зараз в них точно для цього немає достатньо техніки для цього (наступу з Білорусі - ред.). Все що вони можуть зробити - це влаштовувати своїми маневрами відвертання уваги наших військових. Вони насправді дуже хочуть цього, але наскільки це їм може вдатися не знаю. Нема в них потужностей, аби наступати з РБ", - каже Ягун.

За його словами, РФ "протестувала" дії своїх піхотних підрозділів, аби побачити на що ті здатні.

"Це саме ті підрозділи, які вони сконцентрували на Соледарі та Бахмуті. Таким чином у РФ хотіли подивитися, чи справді їм вдасться досягти якихось "успіхів", використовуючи виключно піхотні підрозділи й типову зброю, без бронетехніки. І от вони вирішили, що "змогли", - каже Ягун.

За словами експерта, у РФ будуть проводити мобілізацію, аби "врятувати" ситуацію на свою користь.

"При цьому так, нам буде важко, ми будемо тримати хвиля за хвилею, але це сучасна війна. Питання не в тому, що вони можуть протиснути фронт чи захопити якусь територію, а в тому, що не можуть її втримати. Це показала Харківська і Херсонська область. Тож нормальна наступальна мобільна операція України, а також і мотивована, не залишає жодних шансів для Росії. От і все", - підсумував Ягун.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) спрогнозували, що повторний наступ Росії з Білорусі може статися наприкінці 2023 року, а саме - восени. Там вважають, що поки ж така загроза малоймовірна, зважаючи на поточну ситуацію.

Додамо, українська влада та військове командування неодноразово попереджали про підготовку РФ до нового етапу ескалації і одним із можливих напрямків може стати Білорусь, але на цей момент ні українська, ні іноземна розвідки не фіксують готовність РФ до такого кроку.