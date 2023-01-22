Військові спрогнозували дії росіян на Запорізькому напрямку

Нині прокремлівські війська не мають сил для повномасштабного наступу на Запорізькому напрямку. Для настання у них має бути достатня кількість боєприпасів та пального.

Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ресурс, за яким оцінюються спроможності противника, - це співвідношення сил... Для наступу у противника має бути достатня кількість боєприпасів, пального та інших матеріально-технічних засобів, плюс інфраструктура, яка дозволила б вести повномасштабний та довготривалий наступ", - заявив він. .

Спікер наголосив, що окупанти здійснюватимуть спроби просування невеликими групами.

"На даний час, за нашими даними, можна сказати, що для повномасштабного наступу в них сил немає. Разом з тим противник буде, скоріш за все, здійснювати спроби просування невеличкими групами з метою покращення свого тактичного положення на окремих ділянках фронту", - заявив Єрін, додавши, що це створить певну напругу на Запорізькому напрямі.

Зокрема, унеможливить перекидання українських військ на інші більш загрозливі напрямки.

"Це теж треба враховувати. Але відкидати посилення противника та здійснення ним більш активних дій не можемо, тому готуємось до будь-якого розвитку подій", - додав Єрін.

Нагадаємо, окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ малими групами.

Крім того, російські окупанти не мають людських і матеріальних ресурсів для ефективного наступу в Запорізькій області. За даними канадської розвідки, росіяни погано забезпечені та неналежно навчені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.