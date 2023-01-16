Новий термін. Путін хоче, щоб "головний по війні" захопив Донбас до березня, - ГУР

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал FREEДОМ .

За словами Юсова, російський президент не звертає уваги на те, що насправді відбувається на фронті. Його основною ціллю і надалі залишається знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави.

"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, - це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня", - сказав Юсов.

Він звернув увагу на те, що перед окупаційною владою вже неодноразово змінювали терміни поставлених задач.

"Рік, як вони "3 дні беруть Київ". Ну, загалом, однак, нові цілі й нові завдання. Нічого не вийде і цього разу", - зауважив Юсов.

Юсов розповів, що у розвідки є інформація про ознаки підготовки російською окупаційною армією наступу на Запорізькому напрямку.

"Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту. Уся інформація відстежується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських Сил оборони", - наголосив Юсов.