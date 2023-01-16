Новий термін. Путін хоче, щоб "головний по війні" захопив Донбас до березня, - ГУР
Президент Росії Володимир Путін поручив новому командувачу угруповання російськими військами в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня.
Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал FREEДОМ.
За словами Юсова, російський президент не звертає уваги на те, що насправді відбувається на фронті. Його основною ціллю і надалі залишається знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави.
"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, - це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня", - сказав Юсов.
Він звернув увагу на те, що перед окупаційною владою вже неодноразово змінювали терміни поставлених задач.
"Рік, як вони "3 дні беруть Київ". Ну, загалом, однак, нові цілі й нові завдання. Нічого не вийде і цього разу", - зауважив Юсов.
Юсов розповів, що у розвідки є інформація про ознаки підготовки російською окупаційною армією наступу на Запорізькому напрямку.
"Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту. Уся інформація відстежується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських Сил оборони", - наголосив Юсов.
Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.
Пізніше в Інституті вивчення війни наголошували на тому, що таке призначення є частково політичним рішенням. Таким чином, диктатор Володимир Путін хоче послабити владу силовиків, лідером яких був Сергій Суровікін.
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