Наступ з території Білорусі може початися в кінці 2023 року, - ISW

Загроза наступу з території Білорусі залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше осені 2023 року.

Аналітики зазначають, що активність російських військ в Білорусі вказує на те, що наступ на початку 2023 року є малоймовірним, тоді як восени ця загроза виглядає більш серйозною.

"Поточна оцінка Найнебезпечнішого плану дій (MDCOA) – це напад Росії на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року. Це не просто відтермінування часових рамок для попереднього MDCOA. Це абсолютно новий MDCOA, оскільки він відбуватиметься за інших обставин", - заявляють в ISW.

За думкою аналітиків, до того часу Росія завершить щорічний призовний цикл осіннього 2022 року та перебуватиме в циклі весняного 2023 року, а до осені 2023 року, цілком можливо, завершить один або кілька додаткових призовів у запас. Відкладений термін для цього плану дій може дозволити Росії достатньо підготувати військову промисловість, щоб забезпечити більшу частку необхідних матеріалів для відновлення вторгнення з Білорусі, ніж Росія може забезпечити цієї зими.

Ключові висновки