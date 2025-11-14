Чи був контакт НАБУ та САП з Зеленським та як виїхав Міндіч: нові деталі про операцію "Мідас"

Головне

Операція “Мідас” тривала 15 місяців.

Фігуранти справи стежили за автівками НАБУ через “Безпечне місто”.

Псевдонім НАБУ - “Японія”, САП - “Азія”.

Міндіч - співорганізатор злочинної організації.

Фігурантам допомагали правоохоронці. Хто саме не розголошують, але СБУ не причетна.

Зустрічі НАБУ з Зеленським не було. Є комунікація зі Свириденко та Соболєвим.

У понеділок, 10 листопада, НАБУ прийшло з обшуками до бізнесмена та друга президента - Тімура Міндіча, а також до Германа Галущенка та в “Енергоатом”. Згодом стало відомо, що розслідується "схема" масштабних відкатів за тендери для "Енергоатому".

Тімур Міндіч, який, за версією слідства, є співорганізатором злочинної організації, за кілька годин до обшуку виїхав за кордон. Як повідомили прикордонники, виїзд був законним, підстава - троє неповнолітніх дітей. Ще один фігурант, Олександр Цукерман також знаходиться за межами країни. Наразі проти обох співорганізаторів введено санкції, також вивчається питання щодо позбавлення Міндіча українського громадянства.

Галущенка відсторонено від посади очільника Мінюсту і наступного тижня Рада планує його звільнити. На момент запису плівок НАБУ Галущенко очолював Міненерго та мав зв'язок з чинним міністром енергетики Світланою Гринчук. Наразі вона також подала у відставку і чекає на звільнення.

Як розповів Кривонос, НАБУ почало збирати інформацію про роботу так званих "бек-офісів" де обговорювався та планувався вплив на держпідприємства понад два роки тому.

Що розповів Кривонос, НАБУ: основні тези у прямій мові

Ми отримали оперативну інформацію, що в певному місці на Софійській площі діє такий “бек-офіс”. Причетні до цього “бек-офісу” відповідно ті особи, чиї прізвища за законом я не можу називати, які є співорганізаторами цієї злочинної організації, в яких відбувається можлива легалізація коштів з різних сфер економіки, отриманих з бюджету, з державних підприємств і з різних оборудок. Було прийнято рішення розпочати оперативно-розшукову справу, яка отримала кодову назву “Мідас”.

Причетні до цього “бек-офісу” відповідно ті особи, чиї прізвища за законом я не можу називати, які є співорганізаторами цієї злочинної організації, в яких відбувається можлива легалізація коштів з різних сфер економіки, отриманих з бюджету, з державних підприємств і з різних оборудок. Було прийнято рішення розпочати оперативно-розшукову справу, яка отримала кодову назву “Мідас”. Фігуранти справи вживали заходи конспірації та контрспостереження. Вони могли фіксувати наших співробітників. Вони фактично за допомогою системи “Безпечне місто” відстежували як наші транспортні засоби пересуваються містом. Ми будемо розбиратися з цим питанням. Я думаю, ми точно встановимо, хто дивився (в системі, - ред.), хто відстежував наші транспортні засоби.

Вони могли фіксувати наших співробітників. Вони фактично Ми будемо розбиратися з цим питанням. Я думаю, ми точно встановимо, хто дивився (в системі, - ред.), хто відстежував наші транспортні засоби. Ця група користувалася підтримкою і послугами окремих правоохоронних органів, це ще доведеться встановити слідчим шляхом. Ця група протидіяла будь-яким спробам їх викриття.

це ще доведеться встановити слідчим шляхом. Ця група протидіяла будь-яким спробам їх викриття. За попередньою слідчою версією, “бек-офіс” на Софійській площі діяв під контролем одного з співорганізаторів, який проживав в будинку на Грушевського 9. Була проведена величезна робота детективів, в тому числі детектива Руслана Магамедрасулова, було прийнято рішення щодо встановлення контролю за цим приміщенням.

діяв під контролем одного з співорганізаторів, який проживав в будинку на Грушевського 9. Була проведена величезна робота детективів, в тому числі було прийнято рішення щодо встановлення контролю за цим приміщенням. Докази, які були знайдені під час обшуків, говорять про те, що у них (фігурантів справи “Мідас”, - ред.) доволі тісні зв'язки з правоохоронцями. Я можу зараз сказати абсолютно впевнено про тих, хто не був долучений до схеми “Енергоатому”. Там не фігурували ніяким чином працівники СБУ.

Я можу зараз сказати абсолютно впевнено про тих, хто не був долучений до схеми “Енергоатому”. “Карлсон” (Тимур Міндіч, - ред.) в нашому досудовому розслідуванні - співорганізатор злочинної організації.

Зараз ми переходимо в етап фінансового розслідування. Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому офісі. Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон. Вони часто використовували криптовалюту. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо будемо вирішувати питання щодо створення “джитів” - спільних слідчих груп.

можливо будемо вирішувати питання щодо створення “джитів” - спільних слідчих груп. У нас не було 100 відсоткової впевненості в тому, що вони (фігуранти справи, - ред.) обізнані, що будуть обшуки. Частина фігурантів спокійно перебувала за своїми адресами. Люди поверталися з Мальдів (“Рьошик”, - ред.). Поінформувати ДПСУ про те, що зараз буде їхати така важлива особа (Міндіч, - ред.), поінформуйте нас коли буде перетинати кордон - це ризик. Інша справа, контроль телефонів. Ми могли відстежити по телефону, але ми не можемо в таких сенситивних речах контролювати місцезнаходження. Ми не використовували боячись розконспірації.

Люди поверталися з Мальдів (“Рьошик”, - ред.). Поінформувати ДПСУ про те, що зараз буде їхати така важлива особа (Міндіч, - ред.), поінформуйте нас коли буде перетинати кордон - це ризик. Інша справа, контроль телефонів. Ми могли відстежити по телефону, але ми не можемо в таких сенситивних речах контролювати місцезнаходження. Щодо комунікації з владою стосовно операції - прем'єр Юлія Свириденко комунікувала з менеджментом НАБУ. Це робоча комунікація на рахунок того, що робити в частині реагування на корупційні прояви в тому ж самому “Енергоатомі”. Це адекватна, робоча, відкрита комунікація, вона відбувається. З Соболєвим (міністр економіки Олексій Соболєв, - ред.) так само ця комунікація була. Якщо хочете спитати на рахунок президента, то президент публічно комунікував і висловив реакцію на нашу операцію. Персональних зустрічей з президентом України не було. В Офіс нас не кликали.

Це робоча комунікація на рахунок того, що робити в частині реагування на корупційні прояви в тому ж самому “Енергоатомі”. Це адекватна, робоча, відкрита комунікація, вона відбувається. (міністр економіки Олексій Соболєв, - ред.) Якщо хочете спитати на рахунок президента, то президент публічно комунікував і висловив реакцію на нашу операцію. Про Олексія Чернишова - наразі вирішується питання щодо подачі в суд клопотання щодо запобіжного заходу, враховуючи, які ризики його залишення території України.

На рахунок ФБР, публікація у ЗМІ не відповідає дійсності, не було у нас зустрічі прям після операції. Але це не виключає, що ми будемо комунікувати, в тому числі з цим відомством, вони не єдині наші партнери.

"Бек-офіс" знаходився у власності людей, пов'язаних зі зрадником Андрієм Деркачем, один із фігурантів, який зараз під вартою, його колишній радник.

Про Міндіча і Цукермана - є юридична процедура, яку ми точно пройдемо. Це обрання запобіжного заходу, оголошення в міжнародний розшук. Я не думаю, що ці два співорганізатора захочуть все своє життя перебувати в Ізраїлі. Якщо вжити всіх заходів, можливо, вони захочуть відвідати Куршевель. Я оптимістично налаштований на те, що нам вдастся колись зробити так, щоб ці особи предстали перед українським судом.

Я не думаю, що ці два співорганізатора захочуть все своє життя перебувати в Ізраїлі. Якщо вжити всіх заходів, можливо, вони захочуть відвідати Куршевель. Я оптимістично налаштований на те, що нам вдастся колись зробити так, щоб ці особи предстали перед українським судом. Про публікацію "Політіко" і "рейди" на оборонні підприємства - у нас фігуранти не знали, що ми плануємо рейди на енергоатом, а "Політіко" вже знає, що ми плануємо рейди в Міноборони - це брєдятіна якась.

Що розповів Клименко, САП: основні тези у прямій мові