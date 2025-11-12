ua en ru
Головна » Новини » Політика

Міндіч законно виїхав з України: деталі від прикордонників

Україна, Середа 12 листопада 2025 16:14
Міндіч законно виїхав з України: деталі від прикордонників Фото: Тимур Міндіч (djc.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Фігурант справи "Мідас" бізнесмен Тимур Міндіч виїхав з України на законних підставах. Його виїзд не обмежували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Facebook.

Прикордонники нагадали, що у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Міндіч 10 листопада незаконно перетнув кордон і втік з України.

На цьому фоні Державна прикордонна служба провела власне службове розслідування, щоб перевірити чутки.

"За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений у прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, що дають право на перетин кордону під час дії військового стану, були в наявності", - стверджують прикордонники.

При цьому у Держприкордонслужбі уточнили, що жодних обмежень на виїзд Міндіча за кордон встановлено на той момент не було.

Також прикордонники не отримували від правоохоронних органів доручень про заборону на виїзд Міндіча з України, його розшук чи інформування про факт перетину кордону.

У чому підозрюють Міндіча

Нагадаємо, внаслідок розслідування НАБУ та САП встановили, що Тимур Міндіч був куратором злочинної організації, яка брала "відкати" у контрагентів компанії "Енергоатом".

НАБУ оприлюднило плівки з розмовами учасників організації, на яких Міндіча називають "Карлсоном".

10 листопада, в день, коли НАБУ оприлюднило результати розслідування, стало відомо, що Міндіч виїхав із України.

Більш детально про підозрюваного - у матеріалі РБК-Україна.

