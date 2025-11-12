ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Хто потрапив під підозру у справі про корупції в "Енергоатомі": повний список

Україна, Середа 12 листопада 2025 11:40
UA EN RU
Хто потрапив під підозру у справі про корупції в "Енергоатомі": повний список Фото: Герман Галущенко та Олексій Чернишов (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

НАБУ та САП провели масштабну операцію проти корупції в енергетичному секторі. Слідчі викрили схему "відкатів" у компанії "Енергоатом", провели десятки обшуків і вже оголосили перші підозри.

РБК-Україна розповідає про те, хто потрапив під підозру та фігурує у справі про корупцію в "Енергоатомі".

Операція "Мідас"

Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державній компанії "Енергоатом".

За даними слідства, підприємство перебувало під контролем організованої злочинної групи, члени якої вимагали у підрядників "відкати" в розмірі 10–15% від суми укладених контрактів.

Отримані незаконним шляхом кошти, за даними НАБУ, відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

На тлі розслідування президент Володимир Зеленський наголосив, що очищення "Енергоатому" від корупційних впливів є одним із ключових завдань держави.

Після цього наглядова рада компанії ініціювала позачергове засідання через корупційний скандал, а згодом прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Сьогодні стало відомо, що Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Хто фігурує у справі

Імена підозрюваних офіційно не розголошують, однак, за даними слідства, до справи причетні:

  • бізнесмен і співзасновник "Кварталу-95" Тимур Міндіч;
  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк;
  • виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов;
  • четверо учасників так званого "бек-офісу з легалізації коштів" - Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Для конспірації фігуранти користувалися кодовими іменами: Міндіч - "Карлсон", Миронюк - "Рокет", Басов - "Тенор", Цукерман - "Шугармен", Фурсенко - "Рьошик".

У матеріалах слідства йдеться, що Міндіч і Цукерман створили злочинну організацію для вимагання "відкатів" та легалізації незаконних коштів. До її діяльності, за словами прокурора, було залучено кількох осіб, зокрема через "довірливі зв’язки" та попередній досвід роботи в банківській сфері.

Крім того, слідство заявляє, що за сприяння міністра енергетики Германа Галущенка, який у справі фігурує під кодовим іменем - "Сігізмунд", до цієї схеми були залучені радник міністра Ігор Миронюк і виконавчий директор "Енергоатому" з фізичного захисту та безпеки Дмитро Басов.

Ба бальше, 11 листопада, НАБУ оприлюднило докази того, що цей офіс відвідував колишній віце-прем'єр України. Джерела РБК-Україна уточнили, що йдеться про Олексія Чернишова. У матеріалах справи він фігурує під кодовим ім'ям - "Че Гевара".

Як повідомлялося раніше, Тімур Міндіч - український бізнесмен і кінопродюсер, один із співвласників студії "Квартал 95". Він відомий у медіа- та ділових колах завдяки широким контактам та участі у численних бізнес-проєктах.

У відкритих джерелах його ім’я неодноразово пов’язували з олігархом Ігорем Коломойським та представниками політичного оточення президента Володимира Зеленського.

У 2024-2025 роках журналістські розслідування почали згадувати ім'я Міндіча у контексті можливих корупційних схем, які повязані із використанням державних коштів у енергетичній сфері.

Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися дані НАБУ, САП, заяви "Енергоатому", Мін'юсту, президента України Володимира Зеленського, представників українського політикуму та інформація з власних джерел РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП Герман Галущенко Энергоатом Тімур Міндіч
Новини
Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною, - The Atlantic
Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною, - The Atlantic
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа