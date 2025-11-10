Хто такий Тімур Міндіч і які скандали з ним пов'язують

Тімур Міндіч опинився в епіцентрі нового скандалу. Бізнесмен нібито виїхав з України, а Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить у нього обшуки.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, хто такий Тімур Міндіч.

За інформацією джерел РБК-Україна, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча сьогодні вранці. Також НАБУ проводить обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.

Біографія

Тімур Міндіч народився 19 вересня 1979 року у місті Дніпропетровськ (нині - Дніпро).

Український бізнесмен, кінопродюсер, один зі співвласників Студія "Квартал 95".

Продюсував фільми, зокрема стрічки "Щуролов" і "Укус вовчиці".

Загалом про його дитинство Міндіча, освіту або ранній життєвий шлях публічних даних мало. Згідно з відкритими реєстрами, він пізніше увійшов до бізнес-сфери та медіа-галузі.

Також з відкритих джерел відомо, що Міндіч одружений з Катериною Вербер - дочкою фешн-директорки Алли Вербер. У подружжя троє дітей: дві доньки та син.

Серед бізнес-активів Міндіча, згідно з відкритими даними:

компанії в сфері медіа-продукції (наприклад "Драйв Продакшн", "Віжн Медіа");

девелоперські та виробничі компанії;

через кіпрські компанії - володіння правами на контент, що присутній за кордоном.

Чим відомий

У певний момент Міндіч став співвласником компанії "Квартал 95" - творча студія, відома в Україні своїми шоу і фільмами.

Також він пов’язаний з телеканалом Kvartal TV, а також з компаніями-партнерами за кордоном: наприклад, через кіпрські структури, які володіють правами на контент.

У бізнес-колах його ім’я згадується як людини з широкими зв’язками. Згідно з журналістськими розслідуваннями, він має близькі зв’язки з бізнесменом Ігорем Коломойським (який наразі перебуває в СІЗО), а також із політичною елітою України.

Зокрема, в мережах та ЗМІ з'являлися повідомлення, що саме Міндіч познайомив тоді ще шоумена Володимира Зеленського з Коломойським, коли Зеленський ще тільки працював у "Кварталі".

У 2020-2021 роках журналісти фіксували відвідування Міндічем Офісу президента України, що породжувало низку питань. Також його називали одним з найближчих особистих друзів президента Володимира Зеленського.

Загалом в політико-корпоративному полі України він фігурує як людина, яка має вплив, за межами публічної ролі, зокрема в питаннях, пов’язаних із держзакупівлями, енергетикою, медіа.

Скандали та розслідування

У 2024-2025 роках ім’я Міндіча почало частіше з’являтися у контексті антикорупційних розслідувань:

Так, у липні 25-го журналісти повідомили, що структура, пов’язана з Міндічем, могла бути фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо можливого заволодіння державними коштами.

Крім того, повідомлялося, що він може стати фігурантом американського Федерального бюро розслідувань (FBI).

До слова, наприкінці липня 2025-го ЗМІ писали, що він перебуває в Австрії та може переховуватися від слідства.

Ім'я бізнесмена також фігурувало в контексті скандального законопроекту №12414, який критикували за підрив незалежності антикорупційних органів.