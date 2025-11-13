Міндіча можуть позбавити громадянства, питання вивчають юристи, - джерело

Фігуранта гучної справи щодо корупції в "Енергоатомі", бізнесмена Тимура Міндіча, можуть позбавити українського громадянства. Це питання вже розглядається юристами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне поінформоване джерело.

Джерело зазначило, що зараз ведеться юридична оцінка того, чи може позбавлення Міндіча громадянства України зашкодити процесуальним діям щодо його особи, слідству у справі загалом, судовим процесам тощо. Президент України Володимир Зеленський також очікує. Він ухвалить рішення щодо припинення громадянства Міндіча за результатами висновків юристів. "Щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду", - сказало джерело.