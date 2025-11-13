"Нафтогаз", "Укроборонпром" і не тільки: Кабмін доручив перевірити низку держкомпаній

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram .

"Уряд доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості. Особлива увага до прозорості закупівель та фінансового контролю", - наголосила Свириденко.

Вона уточнила, що наглядові ради компаній "Нафтогаз", "Укроборонпром", "Укрзалізниця", "Укргідроенерго" та державних банків мають проаналізувати діяльність виконавчих органів компаній.

Якщо вони виявлять порушення, повинні будуть вжити додаткових заходів і проінформувати Кабмін. Також наглядові ради мають забезпечити "належне та невідкладне реагування" на повідомлення від правоохоронців про правопорушення посадових осіб цих акціонерних товариств.

Також, як додала Свириденко, Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору. Зокрема, йдеться про ефективне використання бюджетних коштів та достовірність фінансової звітності.