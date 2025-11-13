ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Нафтогаз", "Укроборонпром" і не тільки: Кабмін доручив перевірити низку держкомпаній

Київ, Четвер 13 листопада 2025 20:34
UA EN RU
"Нафтогаз", "Укроборонпром" і не тільки: Кабмін доручив перевірити низку держкомпаній Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні відбудеться комплексна перевірка найбільших державних компаній. Відповідне доручення дав Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

"Уряд доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості. Особлива увага до прозорості закупівель та фінансового контролю", - наголосила Свириденко.

Вона уточнила, що наглядові ради компаній "Нафтогаз", "Укроборонпром", "Укрзалізниця", "Укргідроенерго" та державних банків мають проаналізувати діяльність виконавчих органів компаній.

Якщо вони виявлять порушення, повинні будуть вжити додаткових заходів і проінформувати Кабмін. Також наглядові ради мають забезпечити "належне та невідкладне реагування" на повідомлення від правоохоронців про правопорушення посадових осіб цих акціонерних товариств.

Також, як додала Свириденко, Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору. Зокрема, йдеться про ефективне використання бюджетних коштів та достовірність фінансової звітності.

Комплексне рішення для держкомпаній

Нагадаємо, необхідність провести масштабні перевірки в державних компаніях виникла на тлі викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", яку організували чиновники та бізнесмени.

Прем'єр Юлія Свириденко сьогодні, 13 листопада, розповіла, що уряд готує комплексне рішення щодо всіх державних компаній, щоб унеможливити існування подібних схем.

Також учора, 12 листопада, віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Гартмута відсторонили від посади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Укрзалізниця Укроборонпром НАБУ Юлія Свириденко Энергоатом Корупція
Новини
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе