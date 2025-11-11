ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Чернишов отримав нову підозру від НАБУ, - джерела

Київ, Вівторок 11 листопада 2025 19:03
UA EN RU
Чернишов отримав нову підозру від НАБУ, - джерела Фото: Олексій Чернишов, колишній віце-прем'єр, міністр нацєдності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Колишньому віце-прем'єр-міністру України повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Він може бути причетний до корупційного скандалу у сфері енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Telegram.

Поінформовані джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про колишнього віце-прем'єра, міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

Правоохоронці встановили, що колишній віце-прем'єр відвідував "пральню", яку контролював керівник злочинної організації в сфері енергетики. Там відмивали незаконно отримані гроші.

Згідно з матеріалами НАБУ, фігуранту та його довіреній особі передали загалом понад 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро готівкою.

Чернишов і операція "Мідас"

Нагадаємо, вчора, 10 листопада, у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої можуть бути причетні українські чиновники.

Правоохоронці встановили, що злочинна організація брала "відкати" у контрагентів "Енергоатому".

Пізніше незаконно отримані гроші вони відмивали в офісі в центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, нині сенатора РФ Андрія Деркача.

Сьогодні, 11 листопада, НАБУ оприлюднило докази того, що цей офіс відвідував колишній віце-прем'єр України.

Джерела РБК-Україна уточнили, що йдеться про Олексія Чернишова.

Варто зауважити, що НАБУ і САП раніше вже оголошували Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Всі деталі операції НАБУ під назвою "Мідас" - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Олексій Чернишов Энергоатом Корупція
Новини
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа