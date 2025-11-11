Чернишов отримав нову підозру від НАБУ, - джерела
Колишньому віце-прем'єр-міністру України повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Він може бути причетний до корупційного скандалу у сфері енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Telegram.
Поінформовані джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про колишнього віце-прем'єра, міністра національної єдності України Олексія Чернишова.
Правоохоронці встановили, що колишній віце-прем'єр відвідував "пральню", яку контролював керівник злочинної організації в сфері енергетики. Там відмивали незаконно отримані гроші.
Згідно з матеріалами НАБУ, фігуранту та його довіреній особі передали загалом понад 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро готівкою.
Чернишов і операція "Мідас"
Нагадаємо, вчора, 10 листопада, у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої можуть бути причетні українські чиновники.
Правоохоронці встановили, що злочинна організація брала "відкати" у контрагентів "Енергоатому".
Пізніше незаконно отримані гроші вони відмивали в офісі в центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, нині сенатора РФ Андрія Деркача.
Сьогодні, 11 листопада, НАБУ оприлюднило докази того, що цей офіс відвідував колишній віце-прем'єр України.
Джерела РБК-Україна уточнили, що йдеться про Олексія Чернишова.
Варто зауважити, що НАБУ і САП раніше вже оголошували Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Всі деталі операції НАБУ під назвою "Мідас" - у матеріалі РБК-Україна.