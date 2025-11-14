Был ли контакт НАБУ и САП с Зеленским и как выехал Миндич: новые детали об операции "Мидас"

Главное

Операция "Мидас" длилась 15 месяцев.

Фигуранты дела следили за автомобилями НАБУ через "Безопасный город".

Псевдоним НАБУ - "Япония", САП - "Азия".

Миндич - соорганизатор преступной организации.

Фигурантам помогали правоохранители. Кто именно не разглашают, но СБУ не причастна.

Встречи НАБУ с Зеленским не было. Есть коммуникация со Свириденко и Соболевым.

В понедельник, 10 ноября, НАБУ пришло с обысками к бизнесмену и другу президента - Тимуру Миндичу, а также к Герману Галущенко и в "Энергоатом". Впоследствии стало известно, что расследуется "схема" масштабных откатов за тендеры для "Энергоатома".

Тимур Миндич, который, по версии следствия, является соорганизатором преступной организации, за несколько часов до обыска выехал за границу. Как сообщили пограничники, выезд был законным, основание - трое несовершеннолетних детей. Еще один фигурант, Александр Цукерман также находится за пределами страны. Сейчас против обоих соорганизаторов введены санкции, также изучается вопрос о лишении Миндича украинского гражданства.

Галущенко отстранен от должности главы Минюста и на следующей неделе Рада планирует его уволить. На момент записи пленок НАБУ Галущенко возглавлял Минэнерго и имел связь с действующим министром энергетики Светланой Гринчук. Сейчас она также подала в отставку и ждет увольнения.

Как рассказал Кривонос, НАБУ начало собирать информацию о работе так называемых "бэк-офисов" где обсуждалось и планировалось влияние на госпредприятия более двух лет назад.

Что рассказал Кривонос, НАБУ: основные тезисы в прямой речи

Мы получили оперативную информацию, что в определенном месте на Софийской площади действует такой "бэк-офис". Причастны к этому "бэк-офису" соответственно те лица, чьи фамилии по закону я не могу называть, которые являются соорганизаторами этой преступной организации, в которых происходит возможная легализация средств из различных сфер экономики, полученных из бюджета, из государственных предприятий и из различных сделок. Было принято решение начать оперативно-розыскное дело, которое получило кодовое название "Мидас".

Было принято решение начать оперативно-розыскное дело, которое получило кодовое название "Мидас". Фигуранты дела принимали меры конспирации и контрнаблюдения. Они могли фиксировать наших сотрудников. Они фактически с помощью системы "Безопасный город" отслеживали как наши транспортные средства передвигаются по городу. Мы будем разбираться с этим вопросом. Я думаю, мы точно установим, кто смотрел (в системе, - ред.), кто отслеживал наши транспортные средства.

Эта группа пользовалась поддержкой и услугами отдельных правоохранительных органов, это еще придется установить следственным путем. Эта группа противодействовала любым попыткам их разоблачения.

По предварительной следственной версии, "бэк-офис" на Софийской площади действовал под контролем одного из соорганизаторов, который проживал в доме на Грушевского 9. Была проведена огромная работа детективов, в том числе детектива Руслана Магамедрасулова, было принято решение по установлению контроля за этим помещением.

Доказательства, которые были найдены во время обысков, говорят о том, что у них (фигурантов дела "Мидас", - ред.) довольно тесные связи с правоохранителями. Я могу сейчас сказать абсолютно уверенно о тех, кто не был приобщен к схеме "Энергоатома". Там не фигурировали никаким образом работники СБУ.

"Карлсон" (Тимур Миндич, - ред.) в нашем досудебном расследовании - соорганизатор преступной организации.

Сейчас мы переходим в этап финансового расследования. Представьте себе транзакции, которые происходили в этом офисе. Нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу. Они часто использовали криптовалюту. Нам нужна будет помощь правоохранителей других стран, возможно будем решать вопрос о создании "джитов" - совместных следственных групп.

У нас не было 100 процентной уверенности в том, что они (фигуранты дела, - ред.) осведомлены, что будут обыски. Часть фигурантов спокойно находилась по своим адресам. Люди возвращались с Мальдив ("Решик", - ред.). Проинформировать ГПСУ о том, что сейчас будет ехать такое важное лицо (Миндич, - ред.), проинформируйте нас когда будет пересекать границу - это риск. Другое дело, контроль телефонов. Мы могли отследить по телефону, но мы не можем в таких сенситивных вещах контролировать местонахождение. Мы не использовали боясь расконспирации.

По коммуникации с властью относительно операции - премьер Юлия Свириденко коммуницировала с менеджментом НАБУ. Это рабочая коммуникация на счет того, что делать в части реагирования на коррупционные проявления в том же самом "Энергоатоме". Это адекватная, рабочая, открытая коммуникация, она происходит. С Соболевым (министр экономики Алексей Соболев, - ред.) так же эта коммуникация была. Если хотите спросить на счет президента, то президент публично коммуницировал и выразил реакцию на нашу операцию. Персональных встреч с президентом Украины не было. В Офис нас не звали.

Об Алексее Чернышеве - сейчас решается вопрос о подаче в суд ходатайства о мере пресечения, учитывая, какие риски, что он может покинуть территорию Украины.

На счет ФБР, публикация в СМИ не соответствует действительности, не было у нас встречи прям после операции. Но это не исключает, что мы будем коммуницировать, в том числе с этим ведомством, они не единственные наши партнеры.

"Бек-офис" находился в собственности людей, связанных с предателем Андреем Деркачем, один из фигурантов, который сейчас под стражей, его бывший советник.

О Миндиче и Цукермане - есть юридическая процедура, которую мы точно пройдем. Это избрание меры пресечения, объявление в международный розыск. Я не думаю, что эти два соорганизатора захотят всю свою жизнь находиться в Израиле. Если принять все меры, возможно, они захотят посетить Куршевель. Я оптимистично настроен на то, что нам удастся когда-то сделать так, чтобы эти лица предстали перед украинским судом.

Про публикацию "Политико" и "рейды" на оборонные предприятия - у нас фигуранты не знали, что мы планируем рейды на энергоатом, а "Политико" уже знает, что мы планируем рейды в Минобороны - это бредятина какая-то.

Что рассказал Клименко, САП: основные тезисы в прямой речи