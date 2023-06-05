Бої під Шебекіним та полонені для України. Головне про рейд РДК у Бєлгородській області

Червневий рейд

Черговий рейд по Бєлгородській області розпочався в ніч проти 1 червня. Епіцентром стало прикордонне містечко Шебекіно. Повідомлялося, що всю ніч і ранок воно було під постійним вогнем, внаслідок обстрілів, за даними російської влади, постраждали 8 осіб.

Також було завдано удару з реактивних систем залпового вогню "Град" по будівлі адміністрації.

Паралельно з обстрілами зайшли повстанці, на автомобільному пункті пропуску "Шебекіно" зав'язалися бої. Бійці РДК одразу підтвердили свою присутність на цьому напрямі та оголосили про реалізацію другої фази дій на території РФ. Також вони підтвердили причетність до атаки "Градами". За їхньою інформацією, ціллю були російські силовики, які зібралися в адміністрації.

У той час, як Міноборони Росії звітувало про відбиту спробу прориву та нібито знищення "понад 30 терористів", РДК уже вів бої в передмісті Шебекіного - у селах Нова Таволжанка та Титовка. А легіон "Свобода Росії" публікував відео знищення самохідного міномету Тюльпан", вантажівки з боєкомплектом та колони РСЗВ "Град".

Вчора передові штурмові групи РДК та легіону зайшли до передмістя Шебекіного. На офіційних каналах повстанців з'явились відео знищення російської техніки у лісопосадках. Рейд, який триває кілька днів, вже зафіксовано на картах сервісу DeepState Map. Попередньо, "сіра зона" займає майже 10 квадратних кілометрів, а російські сили не контролюють Нову Таволжанку. Станом на 5 червня село під контролем РДК.

Фото: "сіра зона" у напрямку Шебекіного (deepstatemap.live)

Сьогодні легіон "Свобода Росії" відзвітував про знищення двох танків, бойової машини піхоти та броньованої розвідувально-дозорної машини (БРДМ). А також опублікував відео із закликом до російських військових здаватися в полон.

Зазначимо, кілька військовослужбовців РФ уже потрапили до полону. Владі Бєлгородської області пропонували забрати їх, але за полоненими ніхто не прийшов.

Повстанці беруть полонених та хочуть переговорів

Напередодні учасники рейду запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову приїхати на переговори та пообіцяли за це звільнити двох полонених. Зустріч могла пройти у церкві у Новій Таволжанці.

"Якщо ви до 17:00 з'явитеся... ми, як жест доброї волі, як заведено говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка триває вже півтора роки, а тепер продовжується і на території вашої Бєлгородської області", - звернувся до нього командир РДК Денис Нікітін.

Гладков відмовився їхати і заявив, що, на його думку, полонених нібито вже вбито. Водночас, він запропонував бійцям зустріч на пункті пропуску "Шебекіно". Зрештою переговори не відбулися, а РДК опублікував нове відео, на якому показав, що всі полонені живі і що їх побільшало.

Вчинок Гладкова розкритикував ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Той натякнув на те, що у бєлгородського губернатора "проблема з яйцями", оскільки він не наважився забрати полонених, яких "готові були віддати задарма".

Епізод вичерпався тим, що РДК вирішив передати їх до обмінного фонду України. А сьогодні з'явилося відео того, як російських військових брали в полон.

Крім того стало відомо, що в операції партизанів беруть участь представники "Польського добровольчого корпусу". Як пояснили в РДК, поляки діють виключно на території України та допомагають із конвоюванням полонених, військовою та медичною логістикою.

Прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін заявив, що члени ПДК жодним чином не пов'язані з польською владою і не мають відношення ані до Збройних сил Польщі, ані до будь-яких установ.

Ще один момент - виявилося, що РДК нібито використовує бельгійські гвинтівки SCAR. Як пише Reuters, прем'єр-міністр Олександр де Кроо звернеться за роз'ясненнями того, чи використовувалася передана Україні стрілецька зброя в боях на російській території.

Панічна реакція на рейд

Одним із перших рішень російської сторони стало оголошення про евакуацію до 1000 дітей із прикордонних районів. У президента Росії Володимира Путіна заявили, що він регулярно отримує дані про ситуацію у Бєлгородській області та "активно займається" відселенням людей.

На околицях Нової Таволжанки російські силовики вдарили по цивільному автомобілю. В результаті загинули дві особи. Як зазначили партизани, противник застосовує улюблену тактику та накриває артилерією будь-які точки, де фіксує рух. Швидше за все, автомобіль із цивільними було прийнято за машину з диверсійною групою.

Для боротьби з ними до прикордонних районів терміново перекинули загін спецназу з 322-го центру СЗГ "Сенеж". Крім того, дорогами навколо Шебекіного заборонили рух транспорту. Проте, зважаючи на все, цих заходів недостатньо.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що реакція російської влади на рейди РДК у Бєлгородській області свідчить про тривогу в інформаційному просторі та суспільстві.

Більше того, аналітики вважають, що Кремль абсолютно не розуміє, як реагувати на ситуацію, і це провокує хаос, паніку, зростання заворушень та критику на його адресу.

"Реакція здебільшого була зосереджена на інформаційному впливі, і немає жодних ознак того, що російське керівництво встановило ширшу політику запобігання подальшим обмеженим рейдам до прикордонних областей Росії", - йдеться у крайньому звіті ISW.

За заявами Гладкова, близько 4000 мешканців прикордонного району евакуювали до пунктів тимчасового розміщення. Але, за словами представників РДК, організованої евакуації немає, і людям доводиться виїжджати самостійно.

Одночасно зростає невдоволення військовим керівництвом РФ. Той саме Пригожин продовжує використовувати ситуацію для критики міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова та начальника штабу сухопутних військ Олександра Лапіна, який особисто керує витісненням партизанів із Бєлгородської області.

Так звані "військкори" критикують місцеву владу за нездатність інформувати громадськість про події. А воєнний злочинець Ігор Гіркін вважає, що Кремль нічого не здатний зробити з цією ситуацією, не вдаючись до відволікання ресурсів з території України.

Британська розвідка впевнена, що рейди поставили Москву перед гострою дилемою - посилювати оборону у прикордонних районах РФ чи зміцнювати позиції в окупованих частинах України.

Що кажуть в Україні

Україна заперечує участь представників своїх Сил оборони у рейдах Бєлгородською областю. Офіційна позиція у тому, що бойові дії - це внутрішній конфлікт росіян.

Як пояснює Центр стратегічних комунікацій, операції проводить російський визвольний рух, який має на меті повалення путінського режиму. Причому вони ведуться силами громадян Російської Федерації.

"Україна захищає свою землю і не веде бойових дій на території Росії", - стверджують у СтратКомі.

Ситуацію у Шебекіному коментують також в Офісі президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що ці бої закладають основу для більш масштабних воєнних дій. Він також назвав Шебекіно "воротами війни", які переносять її на територію всієї Росії.

Подоляк пропонує розглядати ці події як кінець епохи "путінської стабільності". Крім того, він звернув увагу на тотальне інформаційне ігнорування Шебекіного у федеральних ЗМІ.

"Адже того, "чого не показали по телевізору", не існує - чи не так?", - додав він.

Окремо повідомлялося про відкриття гуманітарних коридорів в Україну для мешканців Білгородської області через хаотичні удари російських військ та перекидання "кадировців".

Ініціативу погоджено з українським військовим командуванням. Тому всім, хто страждає через обстріли можуть допомогти з евакуацією вглиб України з подальшим наданням притулку та всього необхідного. Для евакуації слід звернутися до представників легіону "Свобода Росії" чи РДК.

"Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде треба для збереження цивільних громадян Росії", - підтвердив ініціативу Подоляк.

А представник військової розвідки Андрій Юсов каже, що нездатність припинити дії партизанів пояснюється перекиданням всього, що може рухатися, на окупацію України. Надалі це може призвести до бунту чи більш масштабного військового протистояння.

Що було у травні

Попередній рейд по Бєлгородській області відбувся 22-23 травня. Тоді легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" взяли під контроль села Козинка та Гора-Поділ, а також розпочали штурм прикордонного населеного пункту Грайворон.

Фото: "сіра зона" під Грайвороном під час травневого рейду (deepstatemap.live)

У районі оголосили контртерористичну операцію. За даними російської сторони, силовики нібито ліквідували більшість диверсантів. Партизани визнали втрату 2 осіб загиблими та 10 пораненими.

У ході того рейду РДК та легіон зайшли на кілька десятків кілометрів углиб Росії, ліквідували кілька російських силовиків, знищили до 10 одиниць бронетехніки та захопили трофеї.

Головне управління розвідки Міноборони пояснило дії добровольців "створенням смуги безпеки" для захисту українського прикордоння. З території Бєлгородської області регулярно завдаються удари по Україні.