ISW: Кремль не знає, як реагувати на рейди у Бєлгородській області, у РФ зростає паніка

Операція підрозділів "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у Бєлгородській області РФ показує відсутність у Кремля розуміння, як реагувати на ситуацію. Це викликає в інформпросторі країни хаос, зростання заворушень та критику на адресу Москви.

Хаотичність реакції на рейд повстанців

Суперечливі російські відповіді та повідомлення про операцію проукраїнських повстанців у Бєлгородській області продовжують свідчити про те, що керівництво РФ ще не вирішило, як реагувати на такі обмежені транскордонні рейди.

Повідомлення, що суперечать одне одному, від офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова відреагувати на РДК та ЛСР дозволяють припустити, що Міноборони РФ та він не узгоджує свої відповіді на рейди.

Хвилювання у РФ через події в регіоні

Аналітики Інституту вивчення війни раніше зазначали, що російські офіційні особи невідповідно реагували на рейди на територію РФ, намагаючись заспокоїти тривогу, що зростає, в країні з приводу війни проти України, а також підтримуючи поточні інформаційні операції у спробах представити своє вторгнення як екзистенційне для Росії.

"Реакція Росії в основному була зосереджена на інформаційному впливі, і немає жодних ознак того, що російське керівництво встановило ширшу політику запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні області Росії", - йдеться у звіті.

Евакуація в регіоні та перекидання сил

Також аналітики ISW додають, що не ясно, чи організує російська влада евакуацію у відповідь на цю діяльність.

Так, боєць РДК заявив 4 червня, що влада Бєлгородської області не організувала оголошених заходів з евакуації в районі Шебекіно, і що російські громадяни в основному втекли за власним бажанням, залишивши чимало населених пунктів у напівзанедбаному стані.

Водночас Гладков стверджував, що 4000 мешканців цього району наразі перебувають у пунктах тимчасового розміщення через евакуацію.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив 4 червня, що дії РДК та ЛСР спонукали керівництво РФ відвернути значні сили для припинення прикордонних вторгнень, хоча аналітики ISW не отримали підтвердження того, що російські сили це зробили.

Критика керівництва РФ через ситуацію у Бєлгородській області

Обмежені рейди та прикордонні обстріли Бєлгородської області дедалі частіше стають предметом критики на адресу російського військового керівництва, зазначається у публікації.

Так, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики Міноборони РФ 3 та 4 червня, особливо вказавши на відсутність реакції з боку голови відомства Сергія Шойгу, генерал-полковника Олександра Лапіна та начальника Генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова.

Пригожин запропонував домовитися про звільнення військовополонених, які утримуються РДК та ЛСР, якщо російська влада цього не зробить, і у відповідь на критику своєї пропозиції саркастично заявив, що РФ має проблеми з людьми, у яких є "яйця".

Інший ультранаціоналіст та "воєнкори" відреагували на останній рейд, розкритикувавши Гладкова за готовність до переговорів з РДК та ЛСР, а також російську владу за нездатність систематично інформувати громадськість про ситуацію в Бєлгородській області.

Відомий "воєнкор" використав рейд у Бєлгородській області для критики Міноборони РФ за те, що воно не фінансує добровольчі формування Білгородської територіальної оборони та не розглядає добровольців як справжніх комбатантів.

Колишній російський офіцер і затятий ультранаціоналіст Ігор Гіркін стверджував, що Кремль не може нічого зробити з ситуацією в Бєлгородській області, не вдаючись до значного відволікання ресурсів, яке, ймовірно, призведе до операції з виснаження, що нагадує штурми Бахмута.

Ключові висновки

Підрозділи загальноросійського проукраїнського "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) 4 червня провели черговий обмежений рейд у Бєлгородській області та, як повідомляється, продовжують діяти у прикордонному російському населеному пункті.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков відповів на вимогу РДК та ЛСР провести переговори про обмін полоненими російськими військовополоненими.

4 червня російські сили знову завдали ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва, що стало четвертим днем ударів по Україні.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив 4 червня, що Сили оборони України, можливо, поновили позиції на південному заході Бахмута, підтверджуючи неодноразові українські повідомлення про те, що ЗСУ зберігають позиції на південно-західній околиці міста.

Українські та російські війська стверджували, що досягли обмежених територіальних успіхів на лінії Куп'янськ - Сватове.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки в районі Бахмута та Мар'їнки.

Українські сили провели локальні наземні атаки та, як повідомляється, досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької області та східній частині Запорізької області.

Міноборони РФ представило проект постанови уряду, яким більше не вимагатиметься явка громадянина до військкомату для постановки на військовий облік.

Російська влада продовжує використовувати схеми "відпочинку та реабілітації" для депортації українських дітей з окупованих територій до РФ.

Операція у Бєлгородській області

Проукраїнські повстанці, які продовжують операцію в російському прикордонному регіоні, в неділю 4 червня заявили, щозайшли в передмістя Шебекіно, та запропонували губернатору В'ячеславу Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених.

Російський чиновник у своєму відеозверненні відмовився це робити, і заявив, що бійці РДК та ЛСР нібито вбили цих полонених. Після цього повстанці вирішили передати полонених росіян Україні.

За даними інтерактивної карти DeepState, у Білгородській області станом на ніч 5 червня "сіра зона" охопила вже майже 10 квадратних кілометрів.