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Рейди РДК і ЛРС у Бєлгородській області: "сіра зона" охопила майже 10 кв. км (мапа)

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Білгородська область, РФ, Понеділок 05 червня 2023 04:21
Рейди РДК і ЛРС у Бєлгородській області: "сіра зона" охопила майже 10 кв. км (мапа) Фото: бійці легіону "Свобода Росії" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Володимир Костирін

Підрозділи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) продовжують операцію в Бєлгородській області (РФ), у ході якої могли розташуватися на території майже 10 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані інтерактивної карти DeepStateMAP.

За даними ресурсу, умовно звана "сіра зона" у цьому російському регіоні станом на ніч 5 травня займає територію площею 9,77 квадратних кілометрів.

Так, у прикордонній області РФ фіксується діяльність сил проукраїнських формувань у Новій Тавільжанці, а російські війська нині не контролюють пункту пропуску.

Рейди РДК і ЛРС у Бєлгородській області: &quot;сіра зона&quot; охопила майже 10 кв. км (мапа)

"Сіра зона" у Бєлгородській області (фото: deepstatemap.live)

Це вказує на те, що перекидання ЗС РФ до Бєлгородської області додаткових сил не стало для Кремля результативним.

Аналітики також зазначають, що причиною невдачі противника у цьому регіоні у спробах зупинити просування РДК та ЛСР може бути, серед іншого, відсутність управління.

Своєю чергою, російські повстанці продовжують рейди в прикордонній території, а також фіксуються взаємні обстріли з федеральними силами.

Ситуація у Бєлгородській області

У Бєлгородській області РФ підрозділи РДК та ЛСР проводять другу фазу своєї операції, про що бійці оголосили 1 червня.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, метою їх діяльності є повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна, та створення демілітаризованої зони ("зони безпеки") для захисту українців.

У неділю повстанці зайшли в передмістя Шебекіно, та запропонували губернатору В'ячеславу Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених.

У відповідь російський чиновник у відеозверненні відмовився від пропозиції та заявив, що бійці РДК та ЛСР нібито вбили цих полонених. Після цього російські повстанці вирішили передати полонених росіян Україні.

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