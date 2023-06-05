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Легіонери ЛСР знищили чотири одиниці техніки в районі Шебекіно

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Росія, Понеділок 05 червня 2023 12:31
Легіонери ЛСР знищили чотири одиниці техніки в районі Шебекіно ото: легіон "Свобода Росії" знищив 4 одиниці техніки у районі КПП Шебекіно Бєлгородської області РФ (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Легіонери "Свобода Росії" знищили чотири одиниці техніки вночі на понеділок, 5 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram легіону "Свобода Росії".

"Цієї ночі з використанням дронів групи легіону знищили 2 танки, 1 БМП-3 та 1 БРДМ у районі КПП "Шебекіно", - пишуть бійці.

Ситуація у Шебекіно у Бєлгородській області

Рейд у Шебекіно Бєлгородської області триває з 1 червня, коли у легіоні "Свобода Росії" заявили, що мають намір просуватися вглиб країни, а РДК у своєму відеозверненні оголосив про початок обіцяної командиром РДК другої фази. Про перший рейд стало відомо 22 травня.

Це не вперше, коли легіонери знищують техніку. Раніше їм вдалося знищити КамАЗ із боєкомплектом та самохідний міномет "Тюльпан". Крім того, легіонери обстріляли з "Градів" будівлю МВС у Шебекіно Бєлгородської області.

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