Спостерігаємо кінець епохи "путінської стабільності": Подоляк про події в Шебекіно
Сьогоднішні події в Шебекіно Бєлгородської області можна розглядати як майбутнє Росії та кінець епохи "путінської стабільності".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Росіянам варто придивитися… Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя", - пише Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, найголовніше довкола подій в Бєлгородській області, це тотальне інформаційне ігнорування.
"Адже того, "чого не показали по телевізору", не існує - чи не так?", - додав Подоляк.
Рейд до Бєлгородській області
На початку червня "Російський добровольчий корпус" розпочав другу фазу рейду до Бєлгородської області. Воїни вдарили "градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, які були направлені туди через оголошений план "Крепость". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.
Сьогодні, 4 червня, стало відомо про те, що повстанці зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області. Тим часом "РДК" та легіон "Свобода Росії" закликають російську армію здаватися.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.