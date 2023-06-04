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"РДК" та "Свобода Росії" викликали губернатора Бєлгородської області на переговори

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Неділя 04 червня 2023 14:39
"РДК" та "Свобода Росії" викликали губернатора Бєлгородської області на переговори Фото: "РДК" та "Свобода Росії" викликали губернатора Бєлгородської області на переговори (t.me/legionoffreedom)
Автор: Сергій Пишкін

Легіон "Свобода Росії" й "Російський добровольчий корпус" запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал легіону "Свобода Росії".

"Якщо ви сьогодні до 17:00 з'явитеся до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено казати в нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка триває вже півтора року, а тепер триває і на території вашої Бєлгородської області", - заявив командир "Російського добровольчого корпусу".

Рейд до Бєлгородській області

Нещодавно "Російський добровольчий корпус" розпочав другу фазу рейду до Бєлгородської області. Повстанці вдарили по будівлі МВС в Шебекіно, де у той момент перебували силовики. "Легіон Росії" тим часом успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет. Сьогодні ж солдати зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області.

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, в Шебекіно можна спостерігати майбутнє Росії та кінець епохи "путінської стабільності".

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Російська Федерація Білгородська область
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