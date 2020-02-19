Бой на Донбассе и заседание Совбеза ООН: новости за 18 февраля

Боевики на Донбассе попытались прорвать линию разграничения, в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН по Украине, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам. Подробнее о том, что произошло во вторник, 18 февраля, - в материале РБК-Украина

Бой на Донбассе

Боевики на Донбассе совершили попытку прорвать линию разграничения утром 18 февраля. В результате Вооруженные силы Украины понесли потери.

боевики совершили попытку прорвать линию разграничения на луганском направлении;

погиб один украинский военный, трое получили ранения, двое - контузию. Со стороны боевиков - четверо погибших, шестеро раненых;

пророссийские оккупанты запросили режим тишины с 10:00;

украинские военные сохранили свои позиции.

Подробнее – в материале РБК-Украина.

Заседание Совбеза ООН: Россия обвинила партнеров Украины в "подыгрывании Киеву"

В Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН в связи с годовщиной минских договоренностей, созыв которого инициировала Россия.

Во время обсуждения наступления боевиков на Донбассе Россия обвинила страны-члены Совбеза в "подыгрывании Киеву". Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В частности, он заявил, что "восток Украины выступает против украинских военных на границе с Россией", поскольку "опасается срыва выборов на Донбассе". Также Россия заявляет, что минские соглашения являются безальтернативным документом для решения ситуации на Донбассе и обвиняет украинскую сторону в нарушении этих соглашений.

Баканов не исключает, что фигуранты дела Шеремета могли быть агентами СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает, что фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета могли быть агентами спецслужбы. Об этом он заявил "Українським новинам".

По его словам, фигуранты дела, в частности Владислав Грищенко с позывным "Буча", могли быть агентами СБУ.

В то же время он отметил, что обнародованный в СМИ разговор сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к убийству Шеремета.

Рада рассмотрела почти 500 правок по земреформе по состоянию на вторник

Верховная рада Украины по состоянию на вторник, 18 февраля, рассмотрела почти 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. Нардепы по состоянию на вторник прошли 483 правки.

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника. Соответствующий указ был подписан сегодня, пишут российские СМИ.

Напомним, российские СМИ еще в январе сообщали, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении". Позже в администрации Путина опровергли смену курса, однако главным куратором украинского направления в политике Кремля стал новый замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Янукович обратился к своим бывшим соотечественникам

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к своим бывшим соотечественникам. Сделал это он через своего адвоката Виталия Сердюка. Последний опубликовал обращение Януковича на своей Facebook-странице.

"Массовые убийства в центре Киева стали кульминацией борьбы за "светлое" будущее Украины. Для кого-то эти протесты были "революцией", но для большинства народа обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины", - пишет Янукович.

Бывшую власть и Порошенко экс-президент называет "кучкой преступников". При этом действующего президента Владимира Зеленского Янукович поддержал и написал, что он вселяет надежду.