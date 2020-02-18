Заседание Совбеза ООН: Россия обвинила партнеров Украины в "подыгрывании Киеву"

Фото: Василий Небензя (russiaun.ru)

Представитель РФ в ООН заявил, что мир на Донбассе оттягивается, пока Запад поддерживает заявления Киева

Россия во время заседания Совета Безопасности ООН, где обсуждается наступление боевиков на Донбассе, обвинила страны-члены Совбеза в "подыгрывании Киеву". Как передает РБК-Украина, об этом сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В частности, он заявил, что "восток Украины выступает против украинских военных на границе с Россией", поскольку "опасается срыва выборов на Донбассе". Также Россия заявляет, что минские соглашения являются безальтернативным документом для решения ситуации на Донбассе и обвиняет украинскую сторону в нарушении этих соглашений.

"Мы знаем тезисы, с которыми некоторые страны собираются сейчас выступить. Поэтому хотим предупредить заранее... Чем больше вы подыгрываете Киеву - тем меньше шансов на взаимный диалог между украинскими гражданами по обе стороны линии разграничения", - сказал Небензя.

Влияние России и присутствие ее войск на Донбассе Небензя не признал.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Об'объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Как сообщали в штабе ООС, под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

По данным украинской разведки, Россия втрое увеличила военный потенциал возле границ Украины.