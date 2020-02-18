ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ начала расследовать наступление боевиков на Донбассе

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 17:54
СБУ начала расследовать наступление боевиков на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

СБУ устанавливает все обстоятельства наступления и обстрелов

Служба безопасности Украины начала расследовать наступление боевиков на Донбассе 18 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным следствия, утром 18 февраля противник из артиллерии обстрелял позиции в Луганской области, после чего предпринял попытку прорыва через линию разграничения.

"В результате обстрела незаконных вооруженных формирований один украинский военный погиб, пятеро бойцов получили ранения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются следствием", - говорится в сообщении.

Уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины расследуется под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Эстония на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН поднимут вопрос наступления боевиков на Донбассе.

Отметим, по данным украинской разведки, Россия втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины.

Аваков: в Украине расследуют дела по каждому пропавшему на Донбассе
Новости Украины Служба безопасности УкраиныДонбасснаступление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь