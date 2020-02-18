СБУ начала расследовать наступление боевиков на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

СБУ устанавливает все обстоятельства наступления и обстрелов

Служба безопасности Украины начала расследовать наступление боевиков на Донбассе 18 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным следствия, утром 18 февраля противник из артиллерии обстрелял позиции в Луганской области, после чего предпринял попытку прорыва через линию разграничения.

"В результате обстрела незаконных вооруженных формирований один украинский военный погиб, пятеро бойцов получили ранения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются следствием", - говорится в сообщении.

Уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины расследуется под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Эстония на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН поднимут вопрос наступления боевиков на Донбассе.

Отметим, по данным украинской разведки, Россия втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины.