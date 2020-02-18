ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики пытаются прорвать линию разграничения, есть потери в ВСУ

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 09:11
На Донбассе боевики пытаются прорвать линию разграничения, есть потери в ВСУ
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Среди украинских военных есть потери

Сегодня, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил в Facebook.

Как отметили в штабе, боевики ведут обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

"Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - сообщили в штабе ООС.

На данный момент между украинскими военными и боевиками продолжается бой. Среди украинских военных есть потери. Точное количество пока не сообщается.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, в течение прошлых суток, 17 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Также министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что Россия не создала рабочую группу для рассмотрения вопроса передачи Украине границы. Украинская сторона предлагала создать рабочую группу до саммита в апреле.

Боевики обстреляли Орехово из запрещенных Минском минометов На Донбассе боевики семь раз нарушили режим "тишины"
Новости Украины Донбассбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь