Позиции ВСУ сохранены, боевики запросили "тишину": подробности боя на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате боя погиб украинский военный, четверо получили ранения

Боевики на Донбассе совершили попытку прорвать линию разграничения сегодня утром, 18 февраля. В результате Вооруженные силы Украины понесли потери. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Что известно на 11:00

боевики совершили попытку прорвать линию разграничения на луганском направлении;

погиб один украинский военный, четверо получили ранения;

пророссийские оккупанты запросили режим тишины;

украинские военные сохранили свои позиции.

Появилось видео боя

В сети появилось видео утреннего боя. Его на своей странице в Facebook опубликовал бывший заместитель главы Донецкой ОГА Игорь Стокоз.

Як повідомляють мої хлопці, в нас двоє загиблих і четверо поранених, один з поранених від госпіталізації відмовився. Противник застосовував ствольну артилерію, але наші артилеристи їх заткнули. Пряма мова від мого товариша: "Тепер їх черга опиздюлюватися". Відео з тієї сторони, на ньому видно як окупанти стріляють через житлові будинки. UPD Штаб ООС підтвердив загибель одного нашого захисника. Опубліковано Igor Stokoz Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Зеленский отреагировал на наступление на Донбассе

Владимир Зеленский отреагировал на попытку боевиков прорвать украинские позиции на луганском направлении.

Бой на Донбассе завершился

Бой на Донбассе в результате наступления боевиков завершился. Погиб один украинский солдат, еще четверо получили ранения. Как сообщает штаб ООС, боевики запросили режим тишины. Кроме того, ВСУ не потеряли свои позиции.

“В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется”, - говорится в сообщении.

Зеленский созвал СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский на утро 18 февраля созвал заседание СНБО. На нем должны присутствовать секретарь СНБО, руководство Генштаба, глава МВД и СБУ. В связи с чем собирается заседание - не сообщается. По итогам заседания в 12:00 должен состояться брифинг.

В Штабе ООС подтвердили наличие потерь ВСУ

В комментарии РБК-Украина в штабе ООС подтвердили наличие потерь среди украинских военных в результате боя с пророссийскими боевиками.

"Сейчас продолжается бой. У нас есть предварительная информация о потерях, но мы пока не можем назвать количество, уточняем это", - сообщили в пресс-центре ООС.

Боевики пытаются прорвать линию разграничения на луганском направлении

Как сообщили в штабе ООС, пророссийские оккупанты атаковали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Новотошковское и Хутор Вольный. Боевики применяют запрещенное минскими договоренностями оружие - минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

“Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения”, - говорится в сообщении штаба ООС.

В результате боев есть потери в ВСУ. Однако, точное количество погибших пока не сообщается.

“Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются”, - сообщает штаб ООС.