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У Путина назвали главного куратора украинского направления

Новости » Политика     11.02.2020 - 12:23
У Путина назвали главного куратора украинского направления
Фото: Дмитрий Козак (wikimedia.org)

Дмитрий Козак стал главным ответственным за украинский вопрос

Главным куратором украинского направления в политике Кремля является замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Козак на новой должности "занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами".

"Точная формулировка будет в распределении обязанностей, которые пока не формализованы", - добавил Песков.

Он также положительно ответил на вопрос, стал ли Козак главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой. В то же время он подчеркнул, что указ об отставке бывшего главного куратора Владислава Суркова до сих пор не подписан.

Отметим, ранее Козака связывали с приднестровским направлением, также он был ответственным за экономическую ситуацию в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в конце января Песков заявлял, что помощники Путина Владислав Сурков и Юрий Ушаков продолжают курировать украинское направление в меру своих полномочий.

До этого российские СМИ сообщали, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении".

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