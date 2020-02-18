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Баканов не исключает, что фигуранты дела Шеремета могли быть агентами СБУ

Новости » Политика     18.02.2020 - 16:46
Баканов не исключает, что фигуранты дела Шеремета могли быть агентами СБУ
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Фигурант Владислав Грищенко мог быть агентом

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает, что фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета могли быть агентами спецслужбы. Об этом он заявил "Українським новинам".

По его словам, фигуранты дела, в частности Владислав Грищенко с позывным "Буча", могли быть агентами СБУ.

"Возможно, возможно они были их (сотрудников СБУ, - ред.) агентурой", - сказал Баканов.

В то же время он отметил, что обнародованный в СМИ разговор сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к убийству Шеремета.

Напомним, ранее полиция допросила юриста Андрея Портнова, который опубликовал записи разговоров Владислава Геращенко с якобы куратором из СБУ. По мнению Портнова, сотрудники спецслужбы помогали фигурантам дела уйти от ответственности.

Ранее также замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал РБК-Украина, что на связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности Украины.

Отметим, на сегодня в причастности к убийству Шеремета подозревают хирурга Юлию Кузьменко, музыканта и бывшего военного Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь.

В деле Шеремета Грищенко фигурирует, поскольку является специалистом по изготовлению взрывных устройств и проходит обвиняемым в деле о попытке подрыва бизнесмена в Ивано-Франковской области. По мнению следствия, изготовленное взрывное устройство похоже на то, которым подорвали Шеремета.

Убийство Шеремета: суд оставил подозреваемую Дугарь под домашним арестом
Новости Украины Служба безопасности УкраиныагентПавел ШереметИван Баканов
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