Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Сурков отвечал за украинское направление в администрации Путина

Президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника. Соответствующий указ был подписан сегодня, пишут российские СМИ.

Сегодняшним указом Путин освободил Суркова от должности помощника президента. Указ вступил в силу с 18 февраля.

Напомним, российские СМИ еще в январе сообщали, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении". Позже в администрации Путина опровергли смену курса, однако главным куратором украинского направления в политике Кремля стал новый замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых "ЛДНР".

Ранее новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в этом статусе еще не проводил переговоры с новым кремлевским куратором украинского направления.

"Независимо от того, кто будет представлять РФ в Минске и в нормандском формате, принципы которые задекларировал президент Зеленский, являются неизменными", - заявил он.