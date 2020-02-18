ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Новости » Политика     18.02.2020 - 18:42
Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Сурков отвечал за украинское направление в администрации Путина

Президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника. Соответствующий указ был подписан сегодня, пишут российские СМИ.

Сегодняшним указом Путин освободил Суркова от должности помощника президента. Указ вступил в силу с 18 февраля.

Напомним, российские СМИ еще в январе сообщали, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении". Позже в администрации Путина опровергли смену курса, однако главным куратором украинского направления в политике Кремля стал новый замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых "ЛДНР".

Ранее новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в этом статусе еще не проводил переговоры с новым кремлевским куратором украинского направления.

"Независимо от того, кто будет представлять РФ в Минске и в нормандском формате, принципы которые задекларировал президент Зеленский, являются неизменными", - заявил он.

В конституции РФ могут закрепить пожизненную неприкосновенность Путина
Новости Украины Владимир ПутинВладислав Сурковувольнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь