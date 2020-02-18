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В Совбезе ООН проходит заседание по Украине

Новости » Политика     18.02.2020 - 22:15
В Совбезе ООН проходит заседание по Украине
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Заседание началось в 22:00 по киевскому времени

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН в связи с годовщиной минских договоренностей, созыв которого инициировала Россия. Об этом сообщает РБК-Украина.

Заседание началось в 22:00 по киевскому времени и посвящено теме Украины.

В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Ранее Российская Федерация запросила заседание Совета безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сместить акценты накануне специального заседания Генеральной Ассамблеи, которое инициировала Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда нового главу Офиса президента Андрея Ермака.

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