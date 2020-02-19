Бій на Донбасі та засідання Радбезу ООН: новини за 18 лютого

Бойовики на Донбасі намагалися прорвати лінію розмежування, в Нью-Йорку пройшло засідання Ради Безпеки ООН по Україні, екс-президент України Віктор Янукович звернувся до українців. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 18 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Бій на Донбасі

Бойовики на Донбасі здійснили спробу прорвати лінію розмежування вранці 18 лютого. В результаті Збройні сили України понесли втрати.

бойовики вчинили спробу прорвати лінію розмежування на луганському напрямку;

загинув один український військовий, троє отримали поранення, двоє - контузію. З боку бойовиків - четверо загиблих, шестеро поранених;

проросійські окупанти запросили режим тиші з 10:00;

українські військові зберегли свої позиції.

Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Засідання Радбезу ООН: Росія звинуватила парнерів України у "підіграванні Києву"

У Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з річницею мінських домовленостей, скликання якого ініціювала Росія.

В ході обговорення наступу бойовиків на Донбасі Росія звинуватила країни-члени Радбезу у "підіграванні Києву". Як передає РБК-Україна, про це заявив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя.

Зокрема, він заявив, що "схід України виступає проти українських військових на кордоні з Росією", оскільки побоюється зриву виборів на Донбасі. Також Росія заявляє, що мінські угоди є безальтернативним документом для вирішення ситуації на Донбасі і звинувачує українську сторону в порушенні цих угод.

Баканов не виключає, що фігуранти справи Шеремета могли бути агентами СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов не виключає, що фігуранти справи про вбивство Павла Шеремета могли бути агентами спецслужби. Про це він заявив "Українським новинам".

За його словами, фігуранти справи, зокрема Владислав Грищенко з позивним "Буча", могли бути агентами СБУ.

Водночас він зазначив, що оприлюднена в ЗМІ розмова співробітника СБУ з одним із фігурантів справи не означає, що він причетний до вбивства Шеремета.

Рада розглянула майже 500 правок по земреформі станом на вівторок

Верховна рада України станом на вівторок, 18 лютого, розглянула майже 500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в документі 4018 правок. Нардепи станом на вівторок пройшли 483 правки.

Путін звільнив Суркова з посади свого помічника

Президент Росії Володимир Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника. Відповідний указ був підписаний сьогодні, пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, російські ЗМІ ще в січні повідомляли, що Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну курсу Кремля на українському напрямі". Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напрямку в політиці Кремля став новий заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Янукович звернувся до своїх колишніх співвітчизників

Екс-президент України , утікач Віктор Янукович, звернувся до своїх колишніх співвітчизників. Зробив це він через свого адвоката Віталія Сердюка. Останній опублікував звернення Януковича на своїй Facebook-сторінці.

"Масові вбивства в центрі Києва стали кульмінацією боротьби за" світле "майбутнє України. Для когось ці протести були "революцією", але для більшості народу обернулися страшною трагедією, що відкриває чорну сторінку історії України", - пише Янукович.

Колишню владу і Порошенко екс-президент називає "купкою злочинців". При цьому чинного президента Володимира Зеленського Янукович підтримав і написав, що той вселяє надію.