Блокування Starlink б'є по штурмах росіян: що відбувається на лінії фронту

У російських окупантів на фронті виникли великі проблеми зі зв'язком у військах після того, як на території України заблокували неверифіковані термінали Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в Генеральному штабі Збройних сил України.
Співрозмовники в Генштабі підтвердили, що після блокування Starlink у росіян величезні проблеми зі зв'язком між підрозділами, оскільки на "сірі" термінали було зав'язано багато комунікацій.
При цьому після обвалу російських Starlink істотно зменшилася кількість штурмів на лінії боєзіткнення. Загалом станом на 16:00 в зведенні Генерального штабу було зафіксовано тільки 56 штурмів, тоді як зазвичай за аналогічний період будь-якої минулої доби штурмів росіян в 1,5 - 2 рази більше.
Схоже, що росіяни просто не можуть координувати дії, використовуючи супутниковий зв'язок. Тому зараз окупантам довелося повернутися до "традиційних" методів керування військами, зокрема радіозв'язку.
Вранці 5 лютого стало відомо, що в Україні проведено блокування неверифікованих терміналів супутникового зв'язку Starlink. Термінали, внесені в "білий список", працюють, в той час як усі інші термінали були заблоковані.
Вже через кілька годин в Міноборони України повідомили, що через блокування терміналів Starlink у росіян виникли серйозні проблеми. Вперше було заявлено про те, що кількість штурмів значно знизилася через втрату окупантами зв'язку з підрозділами та загального хаосу в системі керування.
Росіяни з 2023 року активно використовували на фронті "сірі" термінали Starlink. Такі термінали були придбані в обхід санкцій, "зареєстровані" на фейкових користувачів та в реальності опинялися на фронті у росіян. Окупанти вибудували на "сірих" терміналах цілу інфраструктуру зв'язку та керування військами на всіх рівнях.
Щобільше, РФ створила чималі запаси "сірих" терміналів, скуповуючи їх через підставні компанії та фейкових осіб по всьому світу. Наразі ж усі російські Starlink виведено з ладу, принаймні тимчасово.
Нещодавно російські окупанти почали вчиняти теракти проти цивільного населення в Україні, використовуючи ударні безпілотники, оснащені терміналами Starlink - щоб обходити українську ППО та керувати дронами "онлайн".
Після того, як було підтверджено, що Росія використовує Starlink на дронах для обходу ППО, зокрема росіяни встановлюють Starlink на свої ударні безпілотники "Молнія-2", Україна звернулася до засновника компанії SpaceX та власника Starlink Ілона Маска.
Маск оперативно відреагував: для початку швидкість носіїв терміналів було обмежено до 75-90 кілометрів на годину. Це унеможливило використання Starlink для дронів. А пізніше стало відомо, що Україна впроваджує режим "білого списку" - так званого Whitelist.
Як вже зрозуміло, тільки пристрої з "білого списку" відтепер зможуть працювати в Україні. Наразі з міркувань безпеки термінали працюватимуть у стаціонарному режимі та з обмеженням швидкості під час руху.
Усі, хто пройде верифікацію, зможуть користуватися сервісом без обмежень. Зокрема в Міноборони підкреслили, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують. До українців навіть звернувся сам Маск та закликав верифікувати пристрої.
