Starlink в Україні відключать: хто не потрапить під обмеження

На території України працюватимуть лише авторизовані термінали Starlink. Це буде наступним кроком у боротьбі з використанням росіянами супутникового інтернету на своїх дронах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

Федоров зазначив, що Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами.

"Наступний крок - упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам", - повідомив міністр.

За його словами, вже найближчим днями будуть опубліковані інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено.

"Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом. Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців", - додав Федоров.