Блокировка Starlink бьет по штурмам россиян: что происходит на линии фронта

У российских оккупантов на фронте возникли большие проблемы со связью в войсках после того, как на территории Украины заблокировали неверифицированные терминалы Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Собеседники в Генштабе подтвердили, что после блокировки Starlink у россиян огромные проблемы со связью между подразделениями, поскольку на "серые" терминалы было завязано много коммуникаций.
При этом после обвала российских Starlink существенно уменьшилось количество штурмов на линии боестолкновения. В целом по состоянию на 16:00 в сводке Генерального штаба было зафиксировано только 56 штурмов, тогда как обычно за аналогичный период любых прошлых суток штурмов россиян в 1,5 - 2 раза больше.
Похоже, что россияне просто не могут координировать действия, используя спутниковую связь. Поэтому сейчас оккупантам пришлось вернуться к "традиционным" методам управления войсками, в частности радиосвязи.
Утром 5 февраля стало известно, что в Украине проведена блокировка неверифицированных терминалов спутниковой связи Starlink. Терминалы, внесенные в "белый список", работают, в то время как все остальные терминалы были заблокированы.
Уже через несколько часов в Минобороны Украины сообщили, что из-за блокировки терминалов Starlink у россиян возникли серьезные проблемы. Впервые было заявлено о том, что количество штурмов значительно снизилось из-за потери оккупантами связи с подразделениями и общего хаоса в системе управления.
Россияне с 2023 года активно использовали на фронте "серые" терминалы Starlink. Такие терминалы были приобретены в обход санкций, "зарегистрированы" на фейковых пользователей и в реальности оказывались на фронте у россиян. Оккупанты выстроили на "серых" терминалах целую инфраструктуру связи и управления войсками на всех уровнях.
Более того, РФ создала немалые запасы "серых" терминалов, скупая их через подставные компании и фейковых лиц по всему миру. Сейчас же все российские Starlink выведены из строя, по крайней мере временно.
Недавно российские оккупанты начали совершать теракты против гражданского населения в Украине, используя ударные беспилотники, оснащенные терминалами Starlink - чтобы обходить украинскую ПВО и управлять дронами "онлайн".
После того, как было подтверждено, что Россия использует Starlink на дронах для обхода ПВО, в частности россияне устанавливают Starlink на свои ударные беспилотники "Молния-2", Украина обратилась к основателю компании SpaceX и владельцу Starlink Илону Маску.
Маск оперативно отреагировал: для начала скорость носителей терминалов была ограничена до 75-90 километров в час. Это сделало невозможным использование Starlink для дронов. А позже стало известно, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist.
Как уже понятно, только устройства из "белого списка" отныне смогут работать в Украине. Сейчас из соображений безопасности терминалы будут работать в стационарном режиме и с ограничением скорости во время движения.
Все, кто пройдет верификацию, смогут пользоваться сервисом без ограничений. В частности в Минобороны подчеркнули, что украинские военные должны оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые используют. К украинцам даже обратился сам Маск и призвал верифицировать устройства.
