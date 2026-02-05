"Катастрофа у росіян". У Міноборони розкрили перші наслідки блокування Starlink

У росіян на фронті через блокування терміналів Starlink в останні дні виникли серйозні проблеми – ускладнене управління військами, частково зупинені штурмові дії.

"У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії", - заявив Бескрестнов. За його словами, в українських військах проблеми виникли лише у тих підрозділів, які оперативно не подали списки на приватні термінали Starlink, але процес реєстрації триває.